Germersheim – Wohnungseinbruch



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannte Täter gelangten am Samstagnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in ein in der Thomas-Dehler-Straße gelegenes Mehrfamilienhaus.

Dort wurden zwei Wohnungen durchwühlt und nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. Dezember 2025, 19:53