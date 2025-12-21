Frankenthal – 372.000 Euro Landesförderung für die Innenstadt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. 372.000 Euro Landesförderung für Frankenthals Innenstadt:

Stadt setzt gezielte Aufwertungsstrategie konsequent fort

Die Stadt Frankenthal (Pfalz) erhält 372.000 Euro Fördermittel aus dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz. Der entsprechende Bewilligungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Sport liegt der Stadt nun offiziell vor. Der von der Stadt eingereichte Antrag wurde in voller Höhe bewilligt.

Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Nicolas Meyer begrüßt die erneute Unterstützung des Landes ausdrücklich: „Diese Förderung ist ein starkes Signal für unsere Stadt und für die gezielte Weiterentwicklung unserer Innenstadt. Wir investieren bewusst in Maßnahmen, die sichtbar sind, die Aufenthaltsqualität erhöhen und insbesondere auch Familien ansprechen. Dass unser Antrag erneut in voller Höhe bewilligt wurde, bestätigt unseren eingeschlagenen Weg.“

Gezielte Innenstadtförderung unter klarer strategischer Linie

Mit der nun bewilligten Förderung für das Programmjahr 2025 setzt die Stadt Frankenthal unter Verantwortung von Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Nicolas Meyer ihre Linie zur gezielten Förderung und Aufwertung der Frankenthaler Innenstadt konsequent fort. Gemeinsam mit der bereits im Jahr 2023 bewilligten Förderung in Höhe von 124.000 Euro, die zur Intensivreinigung der Innenstadt verwendet wurde, und der 2024 bewilligten Förderung in Höhe von 334.000 Euro konnten damit insgesamt knapp 830.000 Euro an Landesmitteln gezielt für die Innenstadtentwicklung nach Frankenthal gesteuert werden. Für das Förderjahr 2025 gilt es nun auch weitere thematisch passende Fördertöpfe zu identifizieren, die für die genehmigten Projekte und Teilprojekte ebenfalls Anwendung finden können.

Aus dem Förderjahr 2024 wurden bereits zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität umgesetzt oder auf den Weg gebracht, darunter Begrünungselemente, neue Sitzgelegenheiten, vertikale Gärten, Blumenpyramiden und identifikationsstiftende Maßnahmen wie der neue mobile Fotopoint und Stadtbuchstaben am Speyerer Tor.

Schwerpunkte der neuen Förderung: Spielpunkte, Licht und Orientierung

Der bewilligte Antrag für 2025 umfasst ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen, das insbesondere auf eine familienfreundliche, sichere und attraktive Innenstadt ausgerichtet ist. Zentrale Inhalte sind:

• die Schaffung von fünf besonderen Spielpunkten für Kinder und Familien an verschiedenen Standorten der Innenstadt,

• die Erarbeitung eines zeitgemäßen Beleuchtungskonzepts für Fußgängerzone, Rathausplatz und Willy-Brandt-Anlage,

• Maßnahmen zur besseren Orientierung durch ein einheitliches innerstädtisches Leit- und Informationssystem,

• sowie die Sichtbarmachung der Frankenthaler Stadtgeschichte durch Infotafeln, einen digitalen Audioguide und weitere moderne Vermittlungsangebote.

Ziel ist es, die Innenstadt als lebendigen Aufenthalts-, Begegnungs- und Erlebnisraum für alle Generationen weiterzuentwickeln – über den klassischen Einkaufsbesuch hinaus.

Einbettung in das 50-Punkte-Programm zur Innenstadtstärkung

Die geförderten Maßnahmen fügen sich in das von der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Citymanagement entwickelte 50-Punkte-Programm zur Stärkung der Frankenthaler Innenstadt ein. Dieses Programm bildet unter Verantwortung von Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Nicolas Meyer den strategischen Rahmen für eine langfristige, integrierte Innenstadtentwicklung.

Die Antragstellung erfolgte federführend durch die genannte Stabsstelle. Verantwortlich für die Erarbeitung des Förderantrags war Thorsten Seifert im Team der Stabsstelle Experte für Stadtentwicklung und Städtebauförderung. Der Antrag wurde zudem in einem gemeinsamen Workshop mit den Fraktionen des Stadtrates entwickelt und breit abgestimmt.

Dank an das Land Rheinland-Pfalz

Die Stadt Frankenthal bedankt sich ausdrücklich beim Land Rheinland-Pfalz und beim Ministerium des Innern und für Sport, insbesondere bei Innenminister Michael Ebling, für die erneute Unterstützung und das Vertrauen in die Frankenthaler Innenstadtstrategie.

„Die Förderung des Landes ermöglicht es uns, wichtige Impulse zu setzen und unsere Innenstadt Schritt für Schritt zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Dafür sind wir sehr dankbar“, so Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent Dr. Nicolas Meyer abschließend.

Foto zeigt die letzte Förderbescheidübergabe durch Innenminister Michael Ebling und Wirtschaftministerin Daniela Schmitt im Dezember 2024.

Quelle Stadt Frankenthal

