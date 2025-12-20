Worms – Kamingespräch an der Hochschule Worms mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Hochschule Worms begrüßte am 5. Dezember Frau Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz, zu einem Kamingespräch.

Unter dem Titel „Made in Germany – mit China-Speed?“ sprach die Ministerin über die Frage, wie Rheinland-Pfalz seine wirtschaftliche Stärke sichern und gleichzeitig neue Dynamik entfalten kann.

Besondere Eindrücke vermittelte sie durch die Schilderung ihrer jüngsten Delegationsreise nach China, die Chancen und Herausforderungen im internationalen Wettbewerb greifbar machte. Dabei betonte Frau Schmitt eindrucksvoll die Bedeutung von Innovationen als Schlüssel zur Zukunft. Sie ermutigte dazu, auch in schwierigen Zeiten Unternehmensgründungen zu wagen, Nachfolgen anzutreten und Investitionen zu tätigen. Ebenso hob sie hervor, wie wichtig es sei, unternehmerisches Engagement stärker anzuerkennen.

Gleichzeitig erinnerte die Ministerin daran, dass Politik nicht alle Lösungen liefern könne. Vielmehr brauche es Impulse und Kraft aus Unternehmen, Wissenschaft und Gesellschaft, um gemeinsam Zukunft zu gestalten.

Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie wertvoll der Austausch zwischen Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen ist. Die zahlreichen Gäste trugen mit ihren Fragen und Gedanken dazu bei, das Kamingespräch zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Die Hochschule Worms bedankt sich herzlich bei Frau Schmitt für ihre inspirierenden Impulse sowie bei allen Teilnehmenden für ihre aktive Mitwirkung.

Bildunterschrift: Mit sehr inspirierenden Impulsen der Ministerin folgte ein anregender Austausch im Rahmen des jährlichen Kamingesprächs an der Hochschule Worms. Fotografin / Samira Schulz

Quelle: Hochschule Worms

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:10