Speyer – Weihnachten und Jahreswechsel am Dom



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Gottesdienste, Konzerte und Besucherangebote

Zu keiner anderen Zeit des Jahres kommen so viele Menschen in den Dom, wie an den Weihnachtstagen und der Zeit „zwischen den Jahren“. Gottesdienste, Konzerte und verschiedene Besucherangebote laden dazu ein, das Weihnachtsfest gemeinsam zu feiern und die Krippe zu bestaunen. Wer auf dem Weg noch „Last-Minute“ Weihnachtsgeschenke kaufen und dem Dom dabei etwas Gutes tun will, der wird in der Dom-Info fündig.

Gottesdienste der Weihnachtszeit

Weihnachten im Dom beginnt am 24. Dezember, 15 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier. Das Weihnachts-Singspiel „Im Jahre Null“ von Verena Rothaupt, gesungen von den Vor- und Nachwuchschören des Mädchenchores und der Domsingknaben, steht im Mittelpunkt der Feier.

Ab 22:30 Uhr erklingt weihnachtliche Orgelmusik, gespielt von Domorganist Markus Eichenlaub. Die Christmette zelebriert Weihbischof em. Otto Georgens um 23 Uhr. Der Gottesdienst wird vom Domchor gestaltet. Neben der „Missa in D“ von Johann Georg Albrechtsberger erklingen bekannte Weihnachtslieder und Musik der Gregorianik. Höhepunkt ist das gemeinsame Singen des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ im dunklen Dom. In allen Hauptgottesdiensten wird die Orgel jeweils von Domorganist Markus Eichenlaub gespielt.

Am Ersten Weihnachtstag feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt, das musikalisch vom Mädchenchor, den Domsingknaben und den Dombläsern unter anderem mit der Missa „O Magnum mysterium“ von Tomas Luis de Victoria gestaltet wird. Um 16:30 Uhr findet die Pontifikalvesper statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Vokalensemble der Dommusik mit Stücken von Michael Praetorius, Hans Leo Hassler, Johann Pachelbel, Anton Bruckner und John Rutter.

Das Pontifikalamt am Zweiten Weihnachtstag, der dem Gedenken an den zweiten Patron des Doms, dem hl. Erzmärtyrer Stephanus, gewidmet ist, wird um 10 Uhr von Weihbischof em. Otto Georgens zelebriert. Es musiziert die Capella Spirensis. Erklingen wird unter anderem die Missa „Dies sanctificatus“ von Giovanni P. da Palestrina.

Die mit viel Aufwand und liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe im Speyerer Dom wird jedes Jahr von sehr vielen Menschen besucht, vor allem auch von Familien mit kleinen Kindern. Deshalb lädt in diesem Jahr das Domkapitel am Samstag, 27. Dezember, um 15 Uhr zu einer Andacht mit Segnung der Kinder und Familien an die Krippe ein.

Am Fest der Heiligen Familie, Sonntag, 28. Dezember, feiert Domkapitular Dr. Georg Müller um 10 Uhr ein Kapitelsamt mit Kantorengesängen und Orgelmusik.

An Silvester, Mittwoch, 31. Dezember, um 16 Uhr findet ein feierliches Pontifikalamt zum Jahresschluss im Dom statt. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zelebriert die Messe, die musikalisch von Sängerinnen und Sängern des Mädchenchores, der Domsingknaben und des Domchores gestaltet wird. Sie singen gemeinsam die „Missa Fidem cantemus“ von Christian M. Heiß sowie Stücke von Anton Bruckner und Camille Saint-Saëns. Der Gottesdienst wird live auf den Social Media Kanälen von Dom und Bistum übertragen.

Am Neujahrstag, 1. Januar 2026, feiert Domkapitular Peter Schappert um 10 Uhr ein Kapitelsamt, das von der Schola gregoriana mit Gregorianik und deutschem Liturgiegesang mitgestaltet wird.

Die Reihe „Gottesdienst im Dom – mal anders“ wird auch im neuen Jahr 2026 fortgesetzt. Domdekan em. Dr. Christoph Kohl feiert jeweils am ersten Sonntag des Monats um 20 Uhr im Dom einen besonderen Gottesdienst. Da der Dom zu dieser Uhrzeit bereits für Besucher geschlossen ist, treffen sich die Mitfeiernden fünf Minuten vor Beginn am Nordwestportal des Doms. Am 4. Januar, 20 Uhr, wird eine „Messe intensiv“ gefeiert. Bei der Gabenbereitung stehen die Mitfeiernden direkt um den Pontifikalaltar in der Vierung. So wird ein besonders intensives Erleben der Messfeier möglich.

Am Dreikönigstag, Dienstag, 6. Januar, zelebriert Weihbischof em. Otto Georgens um 10 Uhr ein feierliches Pontifikalamt zum Fest der Erscheinung des Herrn. Musikalisch gestaltet wird der festliche Gottesdienst von der Capella Spirensis mit der Missa „Dies sanctificatus“ von Giovanni P. da Palestrina.

Für alle Gottesdienstbesucher gibt es einen wichtigen Hinweis: Der Dom kann nicht beheizt werden. Die Temperatur liegt dort unter 10 Grad Celsius, so dass warme Kleidung unbedingt empfohlen wird. Kenner tragen zudem besonders warme Strümpfe oder entsprechende Einlegesohlen.

Konzerte der Dommusik

Festliches Neujahrskonzert

Das Neujahrskonzert im Speyerer Dom erfreut sich seit vielen Jahren ungebrochener Beliebtheit. Am 1. Januar 2026, 15 Uhr, ist es wieder so weit: Das Neue Mannheimer Posaunenquartett und Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel präsentieren ein unvergessliches Neujahrskonzert voller Glanz und festlich-weihnachtlicher Stimmung!

Tickets ab 14 Uhr an der Tageskasse oder im Vorverkauf in der Dom-Info sowie bei www.reservix.de erhältlich. Für das Konzert gilt freie Platzwahl. Da der Dom nicht beheizt werden kann, wird das Tragen warmer Kleidung oder das Mitbringen von Decken empfohlen.

Konzert zum Ende der Weihnachtszeit

Am Samstag, 10. Januar 2026, um 18 Uhr lädt die Dommusik zu einem Konzert der Reihe „Cantate Domino“ in den Dom ein. Unter der Überschrift „O du fröhliche …!“ erklingt zum Ende der Weihnachtszeit Chor-, Bläser- und Orgelmusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart von Michael Praetorius, Giovanni Gabrieli, Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter u. a.

Gemeinsam mit dem Mädchenchor am Dom, den Domsingknaben und dem Domchor musizieren unter der Leitung von Dommusikassistent Frederic Beaupoil die Dombläser in großer Besetzung. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Neben dem Hören der Vokal- und Instrumentalmusik sind alle Anwesenden zum Mitsingen bekannter und beliebter Weihnachtslieder in festlichen Arrangements eingeladen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Jugendarbeit der Dommusik gebeten.

Besichtigung des Doms

Zu keiner anderen Zeit des Jahres besuchen so viele Menschen den Dom, wie zwischen Heiligabend und dem 6. Januar. Die öffentlichen Führungen „Der Dom zur Weihnacht“ laden zu einem Rundgang ein, bei dem sowohl die Geschichte des Gotteshauses als auch die Bezüge zur Weihnachtszeit erkundet werden. Wer zeitlich unabhängig den Dom auf eigene Faust erkunden möchte, kann in der Dom-Info den Audioguide leihen, sich über kostenlose Flyer informieren oder vertiefende Literatur erwerben.

Führungen „Der Dom zur Weihnacht“

Im Rahmen des Rundgangs „Der Dom zur Weihnacht“ werden Bezugspunkte zwischen dem Weihnachtsfest und dem Kirchenbau in den Blick genommen. Dazu gehören die Fresken im Mittelschiff und die Lichtsymbolik. Natürlich darf ein Blick auf die große Krippenlandschaft im südlichen Seitenschiff nicht fehlen.

Termine für die Führungen „Dom zur Weihnacht“ sind Samstag, 27.12., Sonntag, 28.12., Mittwoch, 31.12., Freitag, 02.01., Samstag, 03.01., Sonntag, 04.01., und Dienstag, 06.01., jeweils um 14 Uhr. Tickets sind vorab in der Dom-Info oder online über das Buchungsportal Reservix erhältlich. Der Preis für ein Ticket beträgt 12, ermäßigt 7 Euro. Größere Gruppen können bis zum 20. Dezember eine Führungsanfrage an domfuehrungen@bistum-speyer.de richten. Wer zeitlich unabhängig den Dom auf eigene Faust erkunden möchte, kann in der Dom-Info den Audioguide leihen, sich über kostenlose Flyer informieren oder vertiefende Literatur erwerben.

Öffnungszeiten

Um die Gottesdienstfeiern nicht zu stören, sind an den Tagen rund um Weihnachten die Besichtigungszeiten eingeschränkt. So ist am Heiligen Abend eine Besichtigung zwischen 9 Uhr und 15 Uhr sowie zwischen 16:30 und 17 Uhr möglich, am Ersten Weihnachtstag zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr und am Zweiten Weihnachtstag zwischen 11:30 Uhr und 17 Uhr. An Silvester kann der Dom zwischen 9 und 16 Uhr und am Neujahrstag zwischen 11:30 und 14 Uhr besichtigt werden. Am Dreikönigstag, 6. Januar, ist der Dom ab 11:30 Uhr bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Öffnungszeiten Dom

24.12.: 9 – 15 Uhr und 16.30 – 18 Uhr

25.12.: 11:30 – 16.30 Uhr

26.12.: 11:30 – 17 Uhr

31.12.: 9 – 15:30 Uhr

01.01.: 11:30 – 14 Uhr

06.01.: 11:30 – 18 Uhr

Öffnungszeiten Dom-Info

24.12., 10 – 14 Uhr

25. und 26.12., geschlossen

27. bis 30.12., 10 – 16 Uhr

31.12. und 1.1., geschlossen

Terminübersicht Führungen „Der Dom zur Weihnacht“

Samstag, 27.12., 14 Uhr

Sonntag, 28.12., 14 Uhr

Mittwoch, 31.12., 14 Uhr

Freitag, 02.01., 14 Uhr

Samstag, 03.01., 14 Uhr

Sonntag, 04.01., 14 Uhr

Dienstag, 06.01., 14 Uhr

Terminübersicht Gottesdienste und Konzerte

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 15:00 Uhr

Kinderkrippenfeier

Vor- und Nachwuchschöre des Mädchenchores

und der Domsingknaben

Verena Rothaupt: aus dem Singspiel „Im Jahre Null“

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 22:30 Uhr

Weihnachtliche Orgelmusik

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 23:00 Uhr

Pontifikalamt Christmette

mit Weihbischof em. Otto Georgens

Musikalische Gestaltung: Domchor

Johann Georg Albrechtsberger: Missa in D

Carl Riedel: Kommet, ihr Hirten

Carl Thiel: Adeste fideles

Gregorianik: Introitus „Dominus dixit ad me“

Communio „In splendoribus“

Liedsätze von Praetorius, Fischbach, u.a.

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Pontifikalamt

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Mädchenchor, Domsingknaben, Dombläser

Tomas Luis de Victoria: Missa „O magnum mysterium“

Hans Leo Hassler: Verbum caro factum est

Gregorianik: Credo III

Introitus „Puer natus est nobis“

Communio „Viderunt omnes fines terrae“

Liedsätze von Heiß, Praetorius und Biener

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember 2025, 16:30 Uhr

Pontifikalvesper

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Vokalensemble der Dommusik

Michael Pratorius: Vom Himmel hoch

Hans Leo Hassler: Cantate Domino

Johann Pachelbel: Magnificat in D

Anton Bruckner: Tantum ergo D-Dur

John Rutter: Christmas lullaby

Zweiter Weihnachtstag | Hl. Stephanus – erster Märtyrer, 26. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Pontifikalamt

mit Weihbischof em. Otto Georgens

Capella Spirensis

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Dies sanctificatus“

Elegerunt Apostoli Stephanum

Gregorianik: Sanctus VIII

Communio „Video caelos apertos“

Liedsätze von Bach

Samstag, 27. Dezember 2025, 15:00 Uhr

Kindersegnung an der Krippe

mit Domkapitular Franz Vogelgesang

Sonntag, 28. Dezember 2025 | Fest der Heiligen Familie, 10:00 Uhr

Kapitelsamt

mit Domkapitular Dr. Georg Müller

Kantorengesänge und Orgelmusik

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 16:00 Uhr

Pontifikalamt zum Jahresschluss

und zum Ende des Heiligen Jahres

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Mädchenchor, Domsingknaben, Domchor

Christian M. Heiß: Missa Fidem cantemus

Camille Saint-Saëns: Tollite hostias

Anton Bruckner: Tantum ergo in B

Liedsätze von Stollhof und Rüding

Neujahr | Hochfest der Gottesmutter Maria, 1. Januar 2026, 10:00 Uhr

Kapitelsamt

mit Domkapitular Peter Schappert

Schola gregoriana

Gregorianik: Gloria & Sanctus VIII

Introitus „Salve sancta parens“

Communio „Exsulta filia Sion“

Neujahr, 1. Januar 2026, 15:00 Uhr

Glanz und Gloria

Festliches Neujahrskonzert zur Begrüßung des neuen Jahres

Neues Mannheimer Posaunenquartett:

Marek Janicki, Maria Mertes, Johanna Pschorr & Frank Szathmary-Filipitsch

Markus Eichenlaub, Orgel

Sonntag, 4. Januar 2026 | Zweiter Sonntag nach Weihnachten, 10:00 Uhr

Kapitelsamt

mit Generalvikar Markus Magin

Kantorengesänge und Orgelmusik

Sonntag, 4. Januar 2026 | Zweiter Sonntag nach Weihnachten, 20:00 Uhr

Gottesdienst im Dom – mal anders

mit Domdekan em. Dr. Christoph Kohl

Dienstag, 6. Januar 2026 | Erscheinung des Herrn, 10:00 Uhr

Pontifikalamt

mit Weihbischof em. Otto Georgens

Capella Spirensis

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Dies sanctificatus“

Reges Tharsis

Jacobus Gallus: Omnes de Saba venient

Gregorianik: Sanctus VIII

Introitus „Ecce advenit Dominator“

Samstag, 10. Januar 2026, 18:00 Uhr

O du fröhliche …!

Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen

Mädchenchor am Dom zu Speyer

Speyerer Domsingknaben

Domchor Speyer * Dombläser Speyer

Markus Eichenlaub, Orgel

Markus Melchiori, Joachim Weller und

Frederic Beaupoil, Leitung

