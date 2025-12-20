  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer, Christmette an Weihnachten
20.12.2025, 13:46 Uhr

Speyer – Weihnachten und Jahreswechsel am Dom

Speyer, Christmette an Weihnachten
Speyer, Christmette an Weihnachten –

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Gottesdienste, Konzerte und Besucherangebote

Zu keiner anderen Zeit des Jahres kommen so viele Menschen in den Dom, wie an den Weihnachtstagen und der Zeit „zwischen den Jahren“. Gottesdienste, Konzerte und verschiedene Besucherangebote laden dazu ein, das Weihnachtsfest gemeinsam zu feiern und die Krippe zu bestaunen. Wer auf dem Weg noch „Last-Minute“ Weihnachtsgeschenke kaufen und dem Dom dabei etwas Gutes tun will, der wird in der Dom-Info fündig.

Gottesdienste der Weihnachtszeit

Weihnachten im Dom beginnt am 24. Dezember, 15 Uhr mit einer Kinderkrippenfeier. Das Weihnachts-Singspiel „Im Jahre Null“ von Verena Rothaupt, gesungen von den Vor- und Nachwuchschören des Mädchenchores und der Domsingknaben, steht im Mittelpunkt der Feier.

Ab 22:30 Uhr erklingt weihnachtliche Orgelmusik, gespielt von Domorganist Markus Eichenlaub. Die Christmette zelebriert Weihbischof em. Otto Georgens um 23 Uhr. Der Gottesdienst wird vom Domchor gestaltet. Neben der „Missa in D“ von Johann Georg Albrechtsberger erklingen bekannte Weihnachtslieder und Musik der Gregorianik. Höhepunkt ist das gemeinsame Singen des Liedes „Stille Nacht, heilige Nacht“ im dunklen Dom. In allen Hauptgottesdiensten wird die Orgel jeweils von Domorganist Markus Eichenlaub gespielt.

Am Ersten Weihnachtstag feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt, das musikalisch vom Mädchenchor, den Domsingknaben und den Dombläsern unter anderem mit der Missa „O Magnum mysterium“ von Tomas Luis de Victoria gestaltet wird. Um 16:30 Uhr findet die Pontifikalvesper statt. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Vokalensemble der Dommusik mit Stücken von Michael Praetorius, Hans Leo Hassler, Johann Pachelbel, Anton Bruckner und John Rutter.

Das Pontifikalamt am Zweiten Weihnachtstag, der dem Gedenken an den zweiten Patron des Doms, dem hl. Erzmärtyrer Stephanus, gewidmet ist, wird um 10 Uhr von Weihbischof em. Otto Georgens zelebriert. Es musiziert die Capella Spirensis. Erklingen wird unter anderem die Missa „Dies sanctificatus“ von Giovanni P. da Palestrina.

Die mit viel Aufwand und liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe im Speyerer Dom wird jedes Jahr von sehr vielen Menschen besucht, vor allem auch von Familien mit kleinen Kindern. Deshalb lädt in diesem Jahr das Domkapitel am Samstag, 27. Dezember, um 15 Uhr zu einer Andacht mit Segnung der Kinder und Familien an die Krippe ein.

Am Fest der Heiligen Familie, Sonntag, 28. Dezember, feiert Domkapitular Dr. Georg Müller um 10 Uhr ein Kapitelsamt mit Kantorengesängen und Orgelmusik.

An Silvester, Mittwoch, 31. Dezember, um 16 Uhr findet ein feierliches Pontifikalamt zum Jahresschluss im Dom statt. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zelebriert die Messe, die musikalisch von Sängerinnen und Sängern des Mädchenchores, der Domsingknaben und des Domchores gestaltet wird. Sie singen gemeinsam die „Missa Fidem cantemus“ von Christian M. Heiß sowie Stücke von Anton Bruckner und Camille Saint-Saëns. Der Gottesdienst wird live auf den Social Media Kanälen von Dom und Bistum übertragen.

Am Neujahrstag, 1. Januar 2026, feiert Domkapitular Peter Schappert um 10 Uhr ein Kapitelsamt, das von der Schola gregoriana mit Gregorianik und deutschem Liturgiegesang mitgestaltet wird.

Die Reihe „Gottesdienst im Dom – mal anders“ wird auch im neuen Jahr 2026 fortgesetzt. Domdekan em. Dr. Christoph Kohl feiert jeweils am ersten Sonntag des Monats um 20 Uhr im Dom einen besonderen Gottesdienst. Da der Dom zu dieser Uhrzeit bereits für Besucher geschlossen ist, treffen sich die Mitfeiernden fünf Minuten vor Beginn am Nordwestportal des Doms. Am 4. Januar, 20 Uhr, wird eine „Messe intensiv“ gefeiert. Bei der Gabenbereitung stehen die Mitfeiernden direkt um den Pontifikalaltar in der Vierung. So wird ein besonders intensives Erleben der Messfeier möglich.

Am Dreikönigstag, Dienstag, 6. Januar, zelebriert Weihbischof em. Otto Georgens um 10 Uhr ein feierliches Pontifikalamt zum Fest der Erscheinung des Herrn. Musikalisch gestaltet wird der festliche Gottesdienst von der Capella Spirensis mit der Missa „Dies sanctificatus“ von Giovanni P. da Palestrina.

Für alle Gottesdienstbesucher gibt es einen wichtigen Hinweis: Der Dom kann nicht beheizt werden. Die Temperatur liegt dort unter 10 Grad Celsius, so dass warme Kleidung unbedingt empfohlen wird. Kenner tragen zudem besonders warme Strümpfe oder entsprechende Einlegesohlen.

Konzerte der Dommusik

Festliches Neujahrskonzert

Das Neujahrskonzert im Speyerer Dom erfreut sich seit vielen Jahren ungebrochener Beliebtheit. Am 1. Januar 2026, 15 Uhr, ist es wieder so weit: Das Neue Mannheimer Posaunenquartett und Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel präsentieren ein unvergessliches Neujahrskonzert voller Glanz und festlich-weihnachtlicher Stimmung!

Tickets ab 14 Uhr an der Tageskasse oder im Vorverkauf in der Dom-Info sowie bei www.reservix.de erhältlich. Für das Konzert gilt freie Platzwahl. Da der Dom nicht beheizt werden kann, wird das Tragen warmer Kleidung oder das Mitbringen von Decken empfohlen.

Konzert zum Ende der Weihnachtszeit

Am Samstag, 10. Januar 2026, um 18 Uhr lädt die Dommusik zu einem Konzert der Reihe „Cantate Domino“ in den Dom ein. Unter der Überschrift „O du fröhliche …!“ erklingt zum Ende der Weihnachtszeit Chor-, Bläser- und Orgelmusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart von Michael Praetorius, Giovanni Gabrieli, Felix Mendelssohn Bartholdy, John Rutter u. a.

Gemeinsam mit dem Mädchenchor am Dom, den Domsingknaben und dem Domchor musizieren unter der Leitung von Dommusikassistent Frederic Beaupoil die Dombläser in großer Besetzung. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Neben dem Hören der Vokal- und Instrumentalmusik sind alle Anwesenden zum Mitsingen bekannter und beliebter Weihnachtslieder in festlichen Arrangements eingeladen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Jugendarbeit der Dommusik gebeten.

Besichtigung des Doms

Zu keiner anderen Zeit des Jahres besuchen so viele Menschen den Dom, wie zwischen Heiligabend und dem 6. Januar. Die öffentlichen Führungen „Der Dom zur Weihnacht“ laden zu einem Rundgang ein, bei dem sowohl die Geschichte des Gotteshauses als auch die Bezüge zur Weihnachtszeit erkundet werden. Wer zeitlich unabhängig den Dom auf eigene Faust erkunden möchte, kann in der Dom-Info den Audioguide leihen, sich über kostenlose Flyer informieren oder vertiefende Literatur erwerben.

Führungen „Der Dom zur Weihnacht“

Im Rahmen des Rundgangs „Der Dom zur Weihnacht“ werden Bezugspunkte zwischen dem Weihnachtsfest und dem Kirchenbau in den Blick genommen. Dazu gehören die Fresken im Mittelschiff und die Lichtsymbolik. Natürlich darf ein Blick auf die große Krippenlandschaft im südlichen Seitenschiff nicht fehlen.

Termine für die Führungen „Dom zur Weihnacht“ sind Samstag, 27.12., Sonntag, 28.12., Mittwoch, 31.12., Freitag, 02.01., Samstag, 03.01., Sonntag, 04.01., und Dienstag, 06.01., jeweils um 14 Uhr. Tickets sind vorab in der Dom-Info oder online über das Buchungsportal Reservix erhältlich. Der Preis für ein Ticket beträgt 12, ermäßigt 7 Euro. Größere Gruppen können bis zum 20. Dezember eine Führungsanfrage an domfuehrungen@bistum-speyer.de richten. Wer zeitlich unabhängig den Dom auf eigene Faust erkunden möchte, kann in der Dom-Info den Audioguide leihen, sich über kostenlose Flyer informieren oder vertiefende Literatur erwerben.

Öffnungszeiten

Um die Gottesdienstfeiern nicht zu stören, sind an den Tagen rund um Weihnachten die Besichtigungszeiten eingeschränkt. So ist am Heiligen Abend eine Besichtigung zwischen 9 Uhr und 15 Uhr sowie zwischen 16:30 und 17 Uhr möglich, am Ersten Weihnachtstag zwischen 12 Uhr und 16:30 Uhr und am Zweiten Weihnachtstag zwischen 11:30 Uhr und 17 Uhr. An Silvester kann der Dom zwischen 9 und 16 Uhr und am Neujahrstag zwischen 11:30 und 14 Uhr besichtigt werden. Am Dreikönigstag, 6. Januar, ist der Dom ab 11:30 Uhr bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Öffnungszeiten Dom

24.12.: 9 – 15 Uhr und 16.30 – 18 Uhr

25.12.: 11:30 – 16.30 Uhr

26.12.: 11:30 – 17 Uhr

31.12.: 9 – 15:30 Uhr

01.01.: 11:30 – 14 Uhr

06.01.: 11:30 – 18 Uhr

Öffnungszeiten Dom-Info

24.12., 10 – 14 Uhr

25. und 26.12., geschlossen

27. bis 30.12., 10 – 16 Uhr

31.12. und 1.1., geschlossen

Terminübersicht Führungen „Der Dom zur Weihnacht“

Samstag, 27.12., 14 Uhr

Sonntag, 28.12., 14 Uhr

Mittwoch, 31.12., 14 Uhr

Freitag, 02.01., 14 Uhr

Samstag, 03.01., 14 Uhr

Sonntag, 04.01., 14 Uhr

Dienstag, 06.01., 14 Uhr

Terminübersicht Gottesdienste und Konzerte

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 15:00 Uhr

Kinderkrippenfeier

Vor- und Nachwuchschöre des Mädchenchores

und der Domsingknaben

Verena Rothaupt: aus dem Singspiel „Im Jahre Null“

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 22:30 Uhr

Weihnachtliche Orgelmusik

Heiligabend, 24. Dezember 2025, 23:00 Uhr

Pontifikalamt Christmette

mit Weihbischof em. Otto Georgens

Musikalische Gestaltung: Domchor

Johann Georg Albrechtsberger: Missa in D

Carl Riedel: Kommet, ihr Hirten

Carl Thiel: Adeste fideles

Gregorianik: Introitus „Dominus dixit ad me“

Communio „In splendoribus“

Liedsätze von Praetorius, Fischbach, u.a.

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Pontifikalamt

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Mädchenchor, Domsingknaben, Dombläser

Tomas Luis de Victoria: Missa „O magnum mysterium“

Hans Leo Hassler: Verbum caro factum est

Gregorianik: Credo III

Introitus „Puer natus est nobis“

Communio „Viderunt omnes fines terrae“

Liedsätze von Heiß, Praetorius und Biener

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember 2025, 16:30 Uhr

Pontifikalvesper

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Vokalensemble der Dommusik

Michael Pratorius: Vom Himmel hoch

Hans Leo Hassler: Cantate Domino

Johann Pachelbel: Magnificat in D

Anton Bruckner: Tantum ergo D-Dur

John Rutter: Christmas lullaby

Zweiter Weihnachtstag | Hl. Stephanus – erster Märtyrer, 26. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Pontifikalamt

mit Weihbischof em. Otto Georgens

Capella Spirensis

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Dies sanctificatus“

Elegerunt Apostoli Stephanum

Gregorianik: Sanctus VIII

Communio „Video caelos apertos“

Liedsätze von Bach

Samstag, 27. Dezember 2025, 15:00 Uhr

Kindersegnung an der Krippe

mit Domkapitular Franz Vogelgesang

Sonntag, 28. Dezember 2025 | Fest der Heiligen Familie, 10:00 Uhr

Kapitelsamt

mit Domkapitular Dr. Georg Müller

Kantorengesänge und Orgelmusik

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 16:00 Uhr

Pontifikalamt zum Jahresschluss

und zum Ende des Heiligen Jahres

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Mädchenchor, Domsingknaben, Domchor

Christian M. Heiß: Missa Fidem cantemus

Camille Saint-Saëns: Tollite hostias

Anton Bruckner: Tantum ergo in B

Liedsätze von Stollhof und Rüding

Neujahr | Hochfest der Gottesmutter Maria, 1. Januar 2026, 10:00 Uhr

Kapitelsamt

mit Domkapitular Peter Schappert

Schola gregoriana

Gregorianik: Gloria & Sanctus VIII

Introitus „Salve sancta parens“

Communio „Exsulta filia Sion“

Neujahr, 1. Januar 2026, 15:00 Uhr

Glanz und Gloria

Festliches Neujahrskonzert zur Begrüßung des neuen Jahres

Neues Mannheimer Posaunenquartett:

Marek Janicki, Maria Mertes, Johanna Pschorr & Frank Szathmary-Filipitsch

Markus Eichenlaub, Orgel

Sonntag, 4. Januar 2026 | Zweiter Sonntag nach Weihnachten, 10:00 Uhr

Kapitelsamt

mit Generalvikar Markus Magin

Kantorengesänge und Orgelmusik

Sonntag, 4. Januar 2026 | Zweiter Sonntag nach Weihnachten, 20:00 Uhr

Gottesdienst im Dom – mal anders

mit Domdekan em. Dr. Christoph Kohl

Dienstag, 6. Januar 2026 | Erscheinung des Herrn, 10:00 Uhr

Pontifikalamt

mit Weihbischof em. Otto Georgens

Capella Spirensis

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Dies sanctificatus“

Reges Tharsis

Jacobus Gallus: Omnes de Saba venient

Gregorianik: Sanctus VIII

Introitus „Ecce advenit Dominator“

Samstag, 10. Januar 2026, 18:00 Uhr

O du fröhliche …!

Weihnachtslieder zum Zuhören und Mitsingen

Mädchenchor am Dom zu Speyer

Speyerer Domsingknaben

Domchor Speyer * Dombläser Speyer

Markus Eichenlaub, Orgel

Markus Melchiori, Joachim Weller und

Frederic Beaupoil, Leitung

Quelle: Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:46

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise

    • Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2025 hat die Polizei in Mannheim-Wallstadt erneut gefährliche Krähenfüße auf der Fahrbahn entdeckt. Gegen 6:30 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bei einer Kontrollfahrt in der Römerstraße, Höhe Schulzenstraße, mehrere der spitzen Metallsterne auf der Straße fest. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dabei kam ... Mehr lesen»

      • Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus

    • Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus
      Gerolsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 19.12.2025, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00 bis 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dirmsteiner Straße in Gerolsheim ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Polizei sucht Zeugen. Wer ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Erstmeldung – Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt

    • Ludwigshafen – Erstmeldung – Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es zu einem weiteren größeren Polizeieinsatz in der Ludwigshafener Innenstadt. In der Ludwigsstraße sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten, bislang unbestätigten Informationen soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Messer im Einsatz gewesen sein könnte. Hinweise deuten auf eine mögliche Messerstecherei hin. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert

    • Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es im Winterdorf vor der Rheingalerie zu einem großen Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen gerieten dort mehrere Personen in eine Schlägerei. Dabei sollen auch Gläser und Flaschen als Wurfgegenstände zum Einsatz gekommen sein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum genauen Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch nichts bekannt. Ebenso liegen aktuell ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Gemeinderat stimmt höherer Förderung der Kindertagespflegepersonen zu

    • Heidelberger Gemeinderat stimmt höherer Förderung der Kindertagespflegepersonen zu
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 beschlossen, dass Kindertagespflegepersonen für die Betreuung von Heidelberger Kindern unter drei Jahren eine finanziell höhere Förderung erhalten sollen. Zum 1. Januar 2026 bekommen Kindertagesmütter und -väter eine Förderung von 8,20 Euro statt bisher 7,70 Euro pro Stunde von der Stadt. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Mehr Ferienbetreuung für Grundschulkinder

    • Heidelberg – Mehr Ferienbetreuung für Grundschulkinder
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bereitet sich auf den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder vor und erweitert deshalb ihr Ferienbetreuungsangebot. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen auch Kinder aus privaten Grundschulen sowie aus sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Hauptwohnsitz in Heidelberg Anspruch auf eine städtische Ferienbetreuung haben. Das hat der Gemeinderat ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stützmauersanierungen der Neuen Schloßstraße Altstadt fast abgeschlossen

    • Heidelberg – Stützmauersanierungen der Neuen Schloßstraße Altstadt fast abgeschlossen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Neuen Schloßstraße hat die Stadt Heidelberg in den vergangenen Monaten mehrere Maßnahmen zur Sicherung und Ertüchtigung bestehender Stützmauern umgesetzt. Ziel der Arbeiten war es, die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und Schäden an den Bauwerken zu beseitigen. Die Straße soll im Laufe des Freitagnachmittags, 19. Dezember 2025, wieder freigegeben ... Mehr lesen»

      • Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Mietpreise sind außer Kontrolle geraten“ – Dringende Gegenmassnahmen erforderlich

    • Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Mietpreise sind außer Kontrolle geraten“ – Dringende Gegenmassnahmen erforderlich
      Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar News – Die Lage auf dem Mietwohnungsmarkt spitzt sich weiter zu – und mit ihr die Sorgen von Millionen Menschen. Was einst als vorübergehende Preisentwicklung galt, hat sich längst zu einer strukturellen Krise entwickelt. Steigende Mieten sind kein Randphänomen mehr, sondern ein gesellschaftliches Kernproblem. Wer heute eine Wohnung sucht ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen / Hambach – Haushalt 2026 beschlossen: Bezirkstag Pfalz investiert in Zukunft, Kultur und Daseinsvorsorge

    • Ludwigshafen / Hambach – Haushalt 2026 beschlossen: Bezirkstag Pfalz investiert in Zukunft, Kultur und Daseinsvorsorge
      Ludwigshafen / Hambacher Schloss / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bezirkstag Pfalz hat am Freitag, 19. Dezember 2025, auf dem Hambacher Schloss den Haushalt des Bezirksverbands Pfalz für das Jahr 2026 beschlossen. Die Beratungen standen vor dem Hintergrund einer weiterhin angespannten Finanzlage der Kommunen und des Bezirksverbands selbst. Trotz dieser Herausforderungen setzt der Bezirksverband klare inhaltliche ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 14-jährige Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Hinweise

    • Ludwigshafen – 14-jährige Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Hinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstag, 17. Dezember 2025, wird eine 14-jährige Jugendliche aus Ludwigshafen vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt gegen 20 Uhr im Bereich der Wochenschrift in der Rheingönheimer Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn derzeit ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com