Sinsheim – Sparkasse Kraichgau lässt Weihnachtswünsche wahr werden



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In Kooperation mit der Stadt Sinsheim erfüllt die Sparkasse gemeinsam

mit fünf Sinsheimer Einrichtungen 250 Wünsche von bedürftigen Menschen in der Region

Die Sparkasse Kraichgau setzt auch in diesem Jahr ein Zeichen für gesellschaftliches

Engagement und unterstützt die Weihnachtsaktion des Stadtmarketings in Sinsheim, die

bedürftigen Menschen eine besondere Freude bereiten soll. Unter dem Motto „Sparkasse

lässt Wünsche wahr werden!“ erfüllt sie in Zusammenarbeit mit fünf regionalen Einrichtungen

250 Wünsche von Menschen.

Unterstützung für bedürftige Menschen in Sinsheim

Für die Aktion sind fünf Sinsheimer Einrichtungen eine Kooperation eingegangen. Dabei

handelt es sich um das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis mit der Beratungsstelle in

Sinsheim, den Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e. V., die Lebenshilfe Sinsheim

e.V. mit der Kraichgau-Werkstatt für behinderte Menschen gGmbH, die Abteilung Integration

der Stadtverwaltung Sinsheim sowie die Jugendeinrichtung Stift Sunnisheim gGmbH.

Gemeinsam haben sie das Ziel verfolgt, Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine

kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Jede der beteiligten Organisationen sammelte

insgesamt 50 Wünsche von bedürftigen Menschen und gab diese anonym an die Stadt

Sinsheim weiter. Die Sparkasse Kraichgau stellte für die Erfüllung der Wünsche eine

Gesamtsumme von rund 7.600 Euro Euro zur Verfügung. Das Geld kommt somit den

bedürftigen Menschen direkt zugute, indem damit Geschenke besorgt werden, die ihren

persönlichen Wünschen entsprechen. Dabei konnte der überwiegende Teil direkt im

Sinsheimer Einzelhandel gekauft werden. Das Team des Stadtmarketings besorgte die

gewünschten Geschenke und verpackte alles einzeln in liebevoller Handarbeit.

Feierliche Übergabe der Geschenke

An der feierlichen Geschenk-Übergabe, die im Sinsheimer Rathaus stattfand, nahmen der

Regionaldirektor der Sparkasse Kraichgau, Bernd Eknigk, Oberbürgermeister Marco Siesing

sowie die Leiter der fünf beteiligten Einrichtungen teil. In seiner Ansprache betonte Eknigk

die Bedeutung solcher Aktionen, um das soziale Miteinander in der Region zu stärken und

denjenigen zu helfen, die ganz besonders auf Unterstützung angewiesen sind: „Die

Weihnachtszeit ist ein Moment, in dem wir innehalten und uns auf das Wesentliche besinnen

können – auf Mitmenschlichkeit und Solidarität. Die Sparkasse Kraichgau ist stolz, ein Teil

dieser Aktion zu sein und durch das Erfüllen von Wünschen denjenigen zu helfen, die es

besonders verdient haben.“

Oberbürgermeister Marco Siesing führte aus: „Bedürftigkeit ist kein fernes Thema, sondern

auch Teil unserer Stadtgesellschaft. Gerade in der Weihnachtszeit wird uns bewusst, wie

wichtig es ist, füreinander einzustehen, hinzuschauen und niemanden auszuschließen. Ich

bin sehr dankbar, dass es dank der großzügigen Unterstützung durch die Sparkasse

Kraichgau gelungen ist, ein wenig Aufmerksamkeit, Würde und Zugehörigkeit zu

verschenken. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Aktion in den

vergangenen Tagen und Wochen organisiert haben, und allen beteiligten Institutionen, die

dafür Sorge tragen, dass die Geschenke dort ankommen, wo sie am dringendsten ersehnt

werden.“

BU: Feierliche Spendenübergabe im Sinsheimer Rathaus: Bernd Eknigk, Regionaldirektor der

Sparkasse Kraichgau (vorne rechts), und Oberbürgermeister Marco Siesing, freuten sich,

250 Wünsche zu Weihnachten erfüllen zu können. Foto: Stadt Sinsheim

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:27