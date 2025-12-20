Sinsheim – Sparkasse Kraichgau lässt Weihnachtswünsche wahr werden

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In Kooperation mit der Stadt Sinsheim erfüllt die Sparkasse gemeinsam
mit fünf Sinsheimer Einrichtungen 250 Wünsche von bedürftigen Menschen in der Region
Die Sparkasse Kraichgau setzt auch in diesem Jahr ein Zeichen für gesellschaftliches
Engagement und unterstützt die Weihnachtsaktion des Stadtmarketings in Sinsheim, die
bedürftigen Menschen eine besondere Freude bereiten soll. Unter dem Motto „Sparkasse
lässt Wünsche wahr werden!“ erfüllt sie in Zusammenarbeit mit fünf regionalen Einrichtungen
250 Wünsche von Menschen.
Unterstützung für bedürftige Menschen in Sinsheim
Für die Aktion sind fünf Sinsheimer Einrichtungen eine Kooperation eingegangen. Dabei
handelt es sich um das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis mit der Beratungsstelle in
Sinsheim, den Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e. V., die Lebenshilfe Sinsheim
e.V. mit der Kraichgau-Werkstatt für behinderte Menschen gGmbH, die Abteilung Integration
der Stadtverwaltung Sinsheim sowie die Jugendeinrichtung Stift Sunnisheim gGmbH.
Gemeinsam haben sie das Ziel verfolgt, Menschen in schwierigen Lebenssituationen eine
kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. Jede der beteiligten Organisationen sammelte
insgesamt 50 Wünsche von bedürftigen Menschen und gab diese anonym an die Stadt
Sinsheim weiter. Die Sparkasse Kraichgau stellte für die Erfüllung der Wünsche eine
Gesamtsumme von rund 7.600 Euro Euro zur Verfügung. Das Geld kommt somit den
bedürftigen Menschen direkt zugute, indem damit Geschenke besorgt werden, die ihren
persönlichen Wünschen entsprechen. Dabei konnte der überwiegende Teil direkt im
Sinsheimer Einzelhandel gekauft werden. Das Team des Stadtmarketings besorgte die
gewünschten Geschenke und verpackte alles einzeln in liebevoller Handarbeit.
Feierliche Übergabe der Geschenke
An der feierlichen Geschenk-Übergabe, die im Sinsheimer Rathaus stattfand, nahmen der
Regionaldirektor der Sparkasse Kraichgau, Bernd Eknigk, Oberbürgermeister Marco Siesing
sowie die Leiter der fünf beteiligten Einrichtungen teil. In seiner Ansprache betonte Eknigk
die Bedeutung solcher Aktionen, um das soziale Miteinander in der Region zu stärken und
denjenigen zu helfen, die ganz besonders auf Unterstützung angewiesen sind: „Die
Weihnachtszeit ist ein Moment, in dem wir innehalten und uns auf das Wesentliche besinnen
können – auf Mitmenschlichkeit und Solidarität. Die Sparkasse Kraichgau ist stolz, ein Teil
dieser Aktion zu sein und durch das Erfüllen von Wünschen denjenigen zu helfen, die es
besonders verdient haben.“
Oberbürgermeister Marco Siesing führte aus: „Bedürftigkeit ist kein fernes Thema, sondern
auch Teil unserer Stadtgesellschaft. Gerade in der Weihnachtszeit wird uns bewusst, wie
wichtig es ist, füreinander einzustehen, hinzuschauen und niemanden auszuschließen. Ich
bin sehr dankbar, dass es dank der großzügigen Unterstützung durch die Sparkasse
Kraichgau gelungen ist, ein wenig Aufmerksamkeit, Würde und Zugehörigkeit zu
verschenken. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die Aktion in den
vergangenen Tagen und Wochen organisiert haben, und allen beteiligten Institutionen, die
dafür Sorge tragen, dass die Geschenke dort ankommen, wo sie am dringendsten ersehnt
werden.“
BU: Feierliche Spendenübergabe im Sinsheimer Rathaus: Bernd Eknigk, Regionaldirektor der
Sparkasse Kraichgau (vorne rechts), und Oberbürgermeister Marco Siesing, freuten sich,
250 Wünsche zu Weihnachten erfüllen zu können. Foto: Stadt Sinsheim
Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:27