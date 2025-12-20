Schönau, Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich, Fahrer alkoholisiert



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – am Freitagabend um 22:15 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum ein Verkehrsunfall mit einem überschlagenen PKW gemeldet. Als die Funkwagenbesatzung am Unfallort, In den Kreuzwiesen eintraf, konnte der Sachverhalt von den Beamten vor Ort bestätigt werden.

Beide Insassen des VW Polo blieben bei diesem Unfall glücklicherweise unverletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte stand der 19-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille. Der Fahrer musste die Beamten auf das Polizeirevier Neckargemünd begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Der Führerschein wurde einbehalten. Das Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr geborgen und musste abgeschleppt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:04