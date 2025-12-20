  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

43 25 VRN vereinfacht Tarifsystem
20.12.2025, 13:17 Uhr

Rhein-Neckar – VRN vereinfacht sein Tarifsortiment kundenorientiert zum Jahreswechsel

43 25 VRN vereinfacht Tarifsystem
Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 1. Januar 2026 passt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) seine Tarife mit einer durchschnittlichen Steigerung von rund 3,9 Prozent an die allgemeinen Kostenentwicklungen an. Zugleich nutzt der VRN die neuen Gestaltungspielräume im Rahmen der Ausgleichsregelung zum Deutschlandticket, um das Tarifangebot deutlich um nur noch marginal genutzte Tickets zu entrümpeln, besser zu strukturieren und stärker auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Fahrgäste auszurichten.

Ziel ist ein leicht verständlicher, übersichtlicher Tarif, der die Vielzahl parallel existierender Produkte reduziert und so für alle Kundengruppen einfacher handhabbar wird – ein Schritt, der an die bundespolitisch initiierte Vereinfachung durch das Deutschlandticket anknüpft.
„Mit der neuen Tarifstruktur 2026 machen wir einen weiteren konsequenten Schritt hin zu einem verständlicheren und damit kundenfreundlicheren Angebot. Wir reduzieren Komplexität dort, wo sie nicht mehr zeitgemäß ist, und schaffen klare, übersichtliche Optionen bei der Auswahl der passgenauen Fahrscheine für die Menschen im VRN‑Gebiet“, betont Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH.

Sortiment auf das Wesentliche reduziert und kundenorientiert aufgewertet
Die Maßnahmen zum 1. Januar 2026 umfassen eine attraktivere und bedarfsorientierte Gestaltung vorhandener Produkte und gleichzeitig werden überflüssige, schwer verständliche oder wenig nachgefragte Tarifprodukte eingestellt.

Besonders hervorzuheben sind folgende Verbesserungen:
Absenkung des Monatsdeckels im Luftlinientarif auf 68 Euro. Alle Fahrgäste, die das Check-in/Check-out-System in der myVRN-App nutzen, zahlen ab Januar 2026 maximal 68 Euro in der Bestpreisabrechnung pro Monat. Günstiger ist nur noch das Deutschland-Ticket.
Vereinfachte Regelung für Schulausflugsgruppen: Schulklassen bis 30 Personen können für Ausflugsfahrten das Tages-Ticket Gruppe Preisstufe Verbundgebiet nutzen.

Umstellung zahlreicher historischen Sondertarife auf einen allgemeinen Ortstarif und Einführung eines Tages-Tickets Ortstarif.
Erweiterung des MAXX-Tickets auf das gesamte VRN-Gebiet einschließlich Westpfalz – künftig ohne zeitliche Einschränkungen.
Umstellung der Jahreskarten Fahrrad und Hund auf entsprechende Monatskarten – ohne Abonnement, flexibel verfügbar digital und an Automaten (teilweise nur bei der DB).

„Mit der Neuausrichtung passen wir unser Tarifsystem noch besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste an – es wird verständlicher, nachvollziehbarer und zeitgemäßer. Komplexe Sonderregelungen werden abgelöst durch klare Angebote, die den Alltag erleichtern“, macht Christian Volz, Vorsitzender der Verbundunternehmen im VRN, deutlich.

Alle Maßnahmen im Detail:
Deutschlandticket: Der Preis für das deutschlandweit gültige Abo steigt gemäß Bund-Länder-Beschluss von derzeit 58 Euro auf 63 Euro pro Monat. Das Ticket bleibt die attraktivste Option für die regelmäßige Nutzung des ÖPNV.
D-Ticket JugendBW: Das rabattierte Deutschland-Ticket für junge Menschen unter 21 Jahren bzw. unter 27 Jahren in Ausbildung in Baden-Württemberg auf 45 Euro pro Monat erhöht.

Wegfall BahnCard-Rabatt & BC-Ticket: Die Bahncard wird ab 2026 nicht mehr im VRN-Tarif anerkannt, sodass das BC-Ticket und der Bahncard-Rabatt im Luftlinientarif entfallen. Bereits gekaufte BC-Tickets können noch bis zum 30. Juni 2026 genutzt und danach umgetauscht werden. Mit dem Luftlinientarif über Check-in/Check-out in der myVRN-App oder den 5-Fahrten-Tickets stehen allen Nutzerinnen und Nutzern eine attraktive Alternative zur Verfügung.
Das digitale Rhein-Neckar-Ticket Flex wird eingestellt. Es wurde nach Einführung des Deutschland-Tickets zu wenig nachgefragt.
Die Schülerjahreskarten 12für10 und SuperMAXX-Ticket sowie weitere Varianten entfallen. Sehr wenige noch bestehende Abos werden zum Teil automatisch auf das Deutschland-Ticket angepasst bzw. behalten ihre Gültigkeit bis zum Ende des aktuellen Schuljahres.

Die Einmalzahlung für VRN-Jahreskarten wird durch einheitliche monatliche Abbuchung im Abo ersetzt. Für die hessenweit gültigen Angebote Seniorenticket Hessen (Komfort und Basis) und das Schülerticket Hessen gilt das nicht. Da es sich um ein gemeinsames Angebot der 3 Verbünde NVV, RMV und VRN handelt, können diese Tickets auch im VRN weiterhin einmalig bezahlt werden. In der Fahrpreistabelle werden die besonderen Fahrpreise ausgewiesen.
Das Kurzstrecken-Ticket Mannheim wird ab Januar 2026 nicht mehr angeboten, da die kommunale Bezuschussung entfällt.
Die IC-/EC-Aufpreise für VRN-Zeitkarten werden nicht mehr angeboten. Aktuell können Inhaber einer VRN-Zeitkarte gegen einen Aufpreis bestimmte IC-/EC-Relationen innerhalb des VRN nutzen. Die entsprechende Vereinbarung mit DB Vertrieb wurde zum 31.12.2025 gekündigt. Ab dem 1. Januar 2026 werden die IC-/EC-Aufpreise nicht mehr angeboten, das heißt IC-/EC-Züge können nicht mehr mit VRN-Zeitkarten plus Aufpreis benutzt werden.

MAXX-Ticket: Die Gültigkeit wird ab Januar 2026 auf die Westpfalz ohne zeitliche Einschränkung erweitert. Damit entfällt die bisherige Gültigkeitsbeschränkung auf Schultage ab 14 Uhr. Das MAXX-Ticket gilt dann im gesamten Gebiet des VRN inkl. der Westpfalz. Die bisherigen Ausbildungsjahreskarten für die Westpfalz entfallen.

Luftlinientarif/Bestpreisabrechnung: Der monatliche Höchstpreis (Monatsdeckel) wird auf 68 Euro gesenkt – damit wird das digitale Tarifmodell für alle Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer im Check-in/Check-out-Systems in der myVRN-App deutlich attraktiver. Nur das Deutschland-Ticket ist günstiger.
Ortstarif: Die komplexen „besonderen Ortstarife“ werden in einen einheitlichen Ortstarif überführt – 1,00 Euro für Erwachsene, 0,70 Euro für Kinder. Außerdem wird ein neues Tages-Ticket Ortstarif für 2,00 Euro eingeführt. Im Bereich der Monatskarten bleiben die bisherigen Angebote in Hockenheim und Eppelheim bestehen. Eventuell vorrätig gekaufte Tickets können gem. § 10 (7) der Beförderungsbedingungen bis zum 30. Juni 2026 abgefahren und danach innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren umgetauscht werden.

Schulausflugsfahrten: analog den Kindergartengruppen können Schulklassen in Begleitung bis zu einer Gruppengröße von 30 Personen mit einem Tages-Ticket Gruppe Preisstufe Verbundgebiet am Gültigkeitstag die Busse und Bahnen im VRN nutzen. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über www.vrn.de

City-Ticket der DB AG: Gültigkeit wird erweitert – ab 2026 auch in Bensheim und das Stadtgebiet Weinheim nutzbar. Fernverkehrs-reisende mit entsprechendem Ticket können dort am Start- und Zielort den VRN-ÖPNV nutzen.
Die flexible Monatskarte Fahrrad ersetzt zukünftig die Jahreskarte Fahrrad. Für die Mitnahme von Fahrrädern gilt weiterhin, dass diese grundsätzlich unentgeltlich erfolgt aber nicht jederzeit angeboten wird und nur möglich ist, wenn der Platz ausreicht. An Werktagen von Montag bis Freitag, an Werktagen zwischen 6 und 9 Uhr wird für die Fahrradmitnahme ein Fahrrad-Ticket benötigt. Entweder in Form eines Einzel-Tickets der entsprechenden Preisstufe oder in Form einer Monatskarte Fahrrad. Der Preis der Monatskarte Fahrrad liegt ab dem 1. Januar 2026 bei 66,50 Euro.
Auch für die Hundemitnahme wird künftig eine Monatskarte Hund anstatt der Jahreskarte Hund angeboten wird ebenfalls durch eine flexible Monatskarte ersetzt. Hunde in einer Tiertransportbox können weiterhin unentgeltlich mitgenommen werden. Das gilt auch für Führ- und für Assistenzhunde. Für alle anderen Hunde wird entweder ein Einzel-Ticket der entsprechenden Preisstufe oder eine Monatskarte Hund benötigt. Der Preis der Monatskarte Hund beträgt ab dem 1. Januar 2026 74,50 Euro.

Der Preis des 1. Klasse-Zuschlags wird reduziert und künftig nur noch als Monatskarte oder Einzelticket angeboten. Die Monatskarte 1. Klasse-Zuschlag in der Preisstufe 1-2 kostet künftig 61,00 Euro und in der Preisstufe Verbundgebiet 67,50 Euro.

Tickets bequem über myVRN-App kaufen
Auch beim digitalen Vertrieb setzt der VRN auf Vereinfachung: Alle Tickets – vom Luftlinientarif über Einzelfahrschein und Tages-Ticket bis hin zum Deutschlandticket – können über die myVRN-App erworben werden. Neben dem Ticketkauf bietet die myVRN-App eine zentrale Plattform für Fahrplanauskunft, individuelle Mobilitätsplanung und Buchung (VRNflexline, VRNruftaxi).

Besonders komfortabel: Die Bezahlung ist neben Paypal und Kreditkarte auch mit der Girocard mit Debitfunktion möglich – viele Banken geben diese als reguläre Bankkarte aus, die viele Fahrgäste täglich verwenden. Der VRN setzt damit seinen Weg fort, digitale und alltagstaugliche Lösungen anzubieten.
Alle Neuerungen gelten ab dem 1. Januar 2026 und sind in der neuen Fahrpreistabelle sowie in den aktualisierten Tarifbestimmungen berücksichtigt. Die entsprechenden Dokumente sind unter www.vrn.de veröffentlicht.

Bildunterschrift:

Tickets – vom Luftlinientarif über Einzelfahrschein und Tages-Ticket bis hin zum Deutschlandticket – können über die myVRN-App erworben werden. Foto: VRN GmbH

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:17

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • VIDEO: VERLEIHUNG RHEINNECKAR HELDENAWARDS 2025

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise

    • Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2025 hat die Polizei in Mannheim-Wallstadt erneut gefährliche Krähenfüße auf der Fahrbahn entdeckt. Gegen 6:30 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bei einer Kontrollfahrt in der Römerstraße, Höhe Schulzenstraße, mehrere der spitzen Metallsterne auf der Straße fest. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dabei kam ... Mehr lesen»

      • Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus

    • Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus
      Gerolsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 19.12.2025, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00 bis 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dirmsteiner Straße in Gerolsheim ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Polizei sucht Zeugen. Wer ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Erstmeldung – Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt

    • Ludwigshafen – Erstmeldung – Großeinsatz der Polizei in der Ludwigshafener Innenstadt
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es zu einem weiteren größeren Polizeieinsatz in der Ludwigshafener Innenstadt. In der Ludwigsstraße sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten, bislang unbestätigten Informationen soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Messer im Einsatz gewesen sein könnte. Hinweise deuten auf eine mögliche Messerstecherei hin. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert

    • Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es im Winterdorf vor der Rheingalerie zu einem großen Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen gerieten dort mehrere Personen in eine Schlägerei. Dabei sollen auch Gläser und Flaschen als Wurfgegenstände zum Einsatz gekommen sein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zum genauen Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch nichts bekannt. Ebenso liegen aktuell ... Mehr lesen»

      • Heidelberger Gemeinderat stimmt höherer Förderung der Kindertagespflegepersonen zu

    • Heidelberger Gemeinderat stimmt höherer Förderung der Kindertagespflegepersonen zu
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 beschlossen, dass Kindertagespflegepersonen für die Betreuung von Heidelberger Kindern unter drei Jahren eine finanziell höhere Förderung erhalten sollen. Zum 1. Januar 2026 bekommen Kindertagesmütter und -väter eine Förderung von 8,20 Euro statt bisher 7,70 Euro pro Stunde von der Stadt. ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Mehr Ferienbetreuung für Grundschulkinder

    • Heidelberg – Mehr Ferienbetreuung für Grundschulkinder
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bereitet sich auf den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder vor und erweitert deshalb ihr Ferienbetreuungsangebot. Ab dem Schuljahr 2026/27 sollen auch Kinder aus privaten Grundschulen sowie aus sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Hauptwohnsitz in Heidelberg Anspruch auf eine städtische Ferienbetreuung haben. Das hat der Gemeinderat ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stützmauersanierungen der Neuen Schloßstraße Altstadt fast abgeschlossen

    • Heidelberg – Stützmauersanierungen der Neuen Schloßstraße Altstadt fast abgeschlossen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Neuen Schloßstraße hat die Stadt Heidelberg in den vergangenen Monaten mehrere Maßnahmen zur Sicherung und Ertüchtigung bestehender Stützmauern umgesetzt. Ziel der Arbeiten war es, die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und Schäden an den Bauwerken zu beseitigen. Die Straße soll im Laufe des Freitagnachmittags, 19. Dezember 2025, wieder freigegeben ... Mehr lesen»

      • Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Mietpreise sind außer Kontrolle geraten“ – Dringende Gegenmassnahmen erforderlich

    • Metropolregion Rhein-Neckar – „Die Mietpreise sind außer Kontrolle geraten“ – Dringende Gegenmassnahmen erforderlich
      Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar News – Die Lage auf dem Mietwohnungsmarkt spitzt sich weiter zu – und mit ihr die Sorgen von Millionen Menschen. Was einst als vorübergehende Preisentwicklung galt, hat sich längst zu einer strukturellen Krise entwickelt. Steigende Mieten sind kein Randphänomen mehr, sondern ein gesellschaftliches Kernproblem. Wer heute eine Wohnung sucht ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen / Hambach – Haushalt 2026 beschlossen: Bezirkstag Pfalz investiert in Zukunft, Kultur und Daseinsvorsorge

    • Ludwigshafen / Hambach – Haushalt 2026 beschlossen: Bezirkstag Pfalz investiert in Zukunft, Kultur und Daseinsvorsorge
      Ludwigshafen / Hambacher Schloss / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bezirkstag Pfalz hat am Freitag, 19. Dezember 2025, auf dem Hambacher Schloss den Haushalt des Bezirksverbands Pfalz für das Jahr 2026 beschlossen. Die Beratungen standen vor dem Hintergrund einer weiterhin angespannten Finanzlage der Kommunen und des Bezirksverbands selbst. Trotz dieser Herausforderungen setzt der Bezirksverband klare inhaltliche ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – 14-jährige Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Hinweise

    • Ludwigshafen – 14-jährige Jugendliche vermisst – Polizei bittet um Hinweise
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstag, 17. Dezember 2025, wird eine 14-jährige Jugendliche aus Ludwigshafen vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt gegen 20 Uhr im Bereich der Wochenschrift in der Rheingönheimer Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn derzeit ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Dezember 2025
    M D M D F S S
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com