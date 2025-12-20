Rhein-Neckar – VRN vereinfacht sein Tarifsortiment kundenorientiert zum Jahreswechsel



Metropolregion Rhein-Neckar – Ab dem 1. Januar 2026 passt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) seine Tarife mit einer durchschnittlichen Steigerung von rund 3,9 Prozent an die allgemeinen Kostenentwicklungen an. Zugleich nutzt der VRN die neuen Gestaltungspielräume im Rahmen der Ausgleichsregelung zum Deutschlandticket, um das Tarifangebot deutlich um nur noch marginal genutzte Tickets zu entrümpeln, besser zu strukturieren und stärker auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Fahrgäste auszurichten.

Ziel ist ein leicht verständlicher, übersichtlicher Tarif, der die Vielzahl parallel existierender Produkte reduziert und so für alle Kundengruppen einfacher handhabbar wird – ein Schritt, der an die bundespolitisch initiierte Vereinfachung durch das Deutschlandticket anknüpft.

„Mit der neuen Tarifstruktur 2026 machen wir einen weiteren konsequenten Schritt hin zu einem verständlicheren und damit kundenfreundlicheren Angebot. Wir reduzieren Komplexität dort, wo sie nicht mehr zeitgemäß ist, und schaffen klare, übersichtliche Optionen bei der Auswahl der passgenauen Fahrscheine für die Menschen im VRN‑Gebiet“, betont Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH.

Sortiment auf das Wesentliche reduziert und kundenorientiert aufgewertet

Die Maßnahmen zum 1. Januar 2026 umfassen eine attraktivere und bedarfsorientierte Gestaltung vorhandener Produkte und gleichzeitig werden überflüssige, schwer verständliche oder wenig nachgefragte Tarifprodukte eingestellt.

Besonders hervorzuheben sind folgende Verbesserungen:

Absenkung des Monatsdeckels im Luftlinientarif auf 68 Euro. Alle Fahrgäste, die das Check-in/Check-out-System in der myVRN-App nutzen, zahlen ab Januar 2026 maximal 68 Euro in der Bestpreisabrechnung pro Monat. Günstiger ist nur noch das Deutschland-Ticket.

Vereinfachte Regelung für Schulausflugsgruppen: Schulklassen bis 30 Personen können für Ausflugsfahrten das Tages-Ticket Gruppe Preisstufe Verbundgebiet nutzen.

Umstellung zahlreicher historischen Sondertarife auf einen allgemeinen Ortstarif und Einführung eines Tages-Tickets Ortstarif.

Erweiterung des MAXX-Tickets auf das gesamte VRN-Gebiet einschließlich Westpfalz – künftig ohne zeitliche Einschränkungen.

Umstellung der Jahreskarten Fahrrad und Hund auf entsprechende Monatskarten – ohne Abonnement, flexibel verfügbar digital und an Automaten (teilweise nur bei der DB).

„Mit der Neuausrichtung passen wir unser Tarifsystem noch besser an die Bedürfnisse der Fahrgäste an – es wird verständlicher, nachvollziehbarer und zeitgemäßer. Komplexe Sonderregelungen werden abgelöst durch klare Angebote, die den Alltag erleichtern“, macht Christian Volz, Vorsitzender der Verbundunternehmen im VRN, deutlich.

Alle Maßnahmen im Detail:

Deutschlandticket: Der Preis für das deutschlandweit gültige Abo steigt gemäß Bund-Länder-Beschluss von derzeit 58 Euro auf 63 Euro pro Monat. Das Ticket bleibt die attraktivste Option für die regelmäßige Nutzung des ÖPNV.

D-Ticket JugendBW: Das rabattierte Deutschland-Ticket für junge Menschen unter 21 Jahren bzw. unter 27 Jahren in Ausbildung in Baden-Württemberg auf 45 Euro pro Monat erhöht.

Wegfall BahnCard-Rabatt & BC-Ticket: Die Bahncard wird ab 2026 nicht mehr im VRN-Tarif anerkannt, sodass das BC-Ticket und der Bahncard-Rabatt im Luftlinientarif entfallen. Bereits gekaufte BC-Tickets können noch bis zum 30. Juni 2026 genutzt und danach umgetauscht werden. Mit dem Luftlinientarif über Check-in/Check-out in der myVRN-App oder den 5-Fahrten-Tickets stehen allen Nutzerinnen und Nutzern eine attraktive Alternative zur Verfügung.

Das digitale Rhein-Neckar-Ticket Flex wird eingestellt. Es wurde nach Einführung des Deutschland-Tickets zu wenig nachgefragt.

Die Schülerjahreskarten 12für10 und SuperMAXX-Ticket sowie weitere Varianten entfallen. Sehr wenige noch bestehende Abos werden zum Teil automatisch auf das Deutschland-Ticket angepasst bzw. behalten ihre Gültigkeit bis zum Ende des aktuellen Schuljahres.

Die Einmalzahlung für VRN-Jahreskarten wird durch einheitliche monatliche Abbuchung im Abo ersetzt. Für die hessenweit gültigen Angebote Seniorenticket Hessen (Komfort und Basis) und das Schülerticket Hessen gilt das nicht. Da es sich um ein gemeinsames Angebot der 3 Verbünde NVV, RMV und VRN handelt, können diese Tickets auch im VRN weiterhin einmalig bezahlt werden. In der Fahrpreistabelle werden die besonderen Fahrpreise ausgewiesen.

Das Kurzstrecken-Ticket Mannheim wird ab Januar 2026 nicht mehr angeboten, da die kommunale Bezuschussung entfällt.

Die IC-/EC-Aufpreise für VRN-Zeitkarten werden nicht mehr angeboten. Aktuell können Inhaber einer VRN-Zeitkarte gegen einen Aufpreis bestimmte IC-/EC-Relationen innerhalb des VRN nutzen. Die entsprechende Vereinbarung mit DB Vertrieb wurde zum 31.12.2025 gekündigt. Ab dem 1. Januar 2026 werden die IC-/EC-Aufpreise nicht mehr angeboten, das heißt IC-/EC-Züge können nicht mehr mit VRN-Zeitkarten plus Aufpreis benutzt werden.

MAXX-Ticket: Die Gültigkeit wird ab Januar 2026 auf die Westpfalz ohne zeitliche Einschränkung erweitert. Damit entfällt die bisherige Gültigkeitsbeschränkung auf Schultage ab 14 Uhr. Das MAXX-Ticket gilt dann im gesamten Gebiet des VRN inkl. der Westpfalz. Die bisherigen Ausbildungsjahreskarten für die Westpfalz entfallen.

Luftlinientarif/Bestpreisabrechnung: Der monatliche Höchstpreis (Monatsdeckel) wird auf 68 Euro gesenkt – damit wird das digitale Tarifmodell für alle Gelegenheitsnutzerinnen und -nutzer im Check-in/Check-out-Systems in der myVRN-App deutlich attraktiver. Nur das Deutschland-Ticket ist günstiger.

Ortstarif: Die komplexen „besonderen Ortstarife“ werden in einen einheitlichen Ortstarif überführt – 1,00 Euro für Erwachsene, 0,70 Euro für Kinder. Außerdem wird ein neues Tages-Ticket Ortstarif für 2,00 Euro eingeführt. Im Bereich der Monatskarten bleiben die bisherigen Angebote in Hockenheim und Eppelheim bestehen. Eventuell vorrätig gekaufte Tickets können gem. § 10 (7) der Beförderungsbedingungen bis zum 30. Juni 2026 abgefahren und danach innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren umgetauscht werden.

Schulausflugsfahrten: analog den Kindergartengruppen können Schulklassen in Begleitung bis zu einer Gruppengröße von 30 Personen mit einem Tages-Ticket Gruppe Preisstufe Verbundgebiet am Gültigkeitstag die Busse und Bahnen im VRN nutzen. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung erfolgt über www.vrn.de

City-Ticket der DB AG: Gültigkeit wird erweitert – ab 2026 auch in Bensheim und das Stadtgebiet Weinheim nutzbar. Fernverkehrs-reisende mit entsprechendem Ticket können dort am Start- und Zielort den VRN-ÖPNV nutzen.

Die flexible Monatskarte Fahrrad ersetzt zukünftig die Jahreskarte Fahrrad. Für die Mitnahme von Fahrrädern gilt weiterhin, dass diese grundsätzlich unentgeltlich erfolgt aber nicht jederzeit angeboten wird und nur möglich ist, wenn der Platz ausreicht. An Werktagen von Montag bis Freitag, an Werktagen zwischen 6 und 9 Uhr wird für die Fahrradmitnahme ein Fahrrad-Ticket benötigt. Entweder in Form eines Einzel-Tickets der entsprechenden Preisstufe oder in Form einer Monatskarte Fahrrad. Der Preis der Monatskarte Fahrrad liegt ab dem 1. Januar 2026 bei 66,50 Euro.

Auch für die Hundemitnahme wird künftig eine Monatskarte Hund anstatt der Jahreskarte Hund angeboten wird ebenfalls durch eine flexible Monatskarte ersetzt. Hunde in einer Tiertransportbox können weiterhin unentgeltlich mitgenommen werden. Das gilt auch für Führ- und für Assistenzhunde. Für alle anderen Hunde wird entweder ein Einzel-Ticket der entsprechenden Preisstufe oder eine Monatskarte Hund benötigt. Der Preis der Monatskarte Hund beträgt ab dem 1. Januar 2026 74,50 Euro.

Der Preis des 1. Klasse-Zuschlags wird reduziert und künftig nur noch als Monatskarte oder Einzelticket angeboten. Die Monatskarte 1. Klasse-Zuschlag in der Preisstufe 1-2 kostet künftig 61,00 Euro und in der Preisstufe Verbundgebiet 67,50 Euro.

Tickets bequem über myVRN-App kaufen

Auch beim digitalen Vertrieb setzt der VRN auf Vereinfachung: Alle Tickets – vom Luftlinientarif über Einzelfahrschein und Tages-Ticket bis hin zum Deutschlandticket – können über die myVRN-App erworben werden. Neben dem Ticketkauf bietet die myVRN-App eine zentrale Plattform für Fahrplanauskunft, individuelle Mobilitätsplanung und Buchung (VRNflexline, VRNruftaxi).

Besonders komfortabel: Die Bezahlung ist neben Paypal und Kreditkarte auch mit der Girocard mit Debitfunktion möglich – viele Banken geben diese als reguläre Bankkarte aus, die viele Fahrgäste täglich verwenden. Der VRN setzt damit seinen Weg fort, digitale und alltagstaugliche Lösungen anzubieten.

Alle Neuerungen gelten ab dem 1. Januar 2026 und sind in der neuen Fahrpreistabelle sowie in den aktualisierten Tarifbestimmungen berücksichtigt. Die entsprechenden Dokumente sind unter www.vrn.de veröffentlicht.

Bildunterschrift:

Tickets – vom Luftlinientarif über Einzelfahrschein und Tages-Ticket bis hin zum Deutschlandticket – können über die myVRN-App erworben werden. Foto: VRN GmbH

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:17