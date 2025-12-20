Mannheim – Wieder Krähenfüße auf der Straße – Polizei warnt und bittet um Hinweise

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2025 hat die Polizei in Mannheim-Wallstadt erneut gefährliche Krähenfüße auf der Fahrbahn entdeckt. Gegen 6:30 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal bei einer Kontrollfahrt in der Römerstraße, Höhe Schulzenstraße, mehrere der spitzen Metallsterne auf der Straße fest.

Dabei kam es auch zu einem Reifenschaden an einem Streifenwagen, nachdem sich ein Krähenfuß in den Reifen gebohrt hatte. Unabhängig davon meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls einen beschädigten Reifen festgestellt hatte. Der betroffene Streifenwagen musste anschließend einer Werkstatt zugeführt werden; die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der Krähenfüße geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621 / 718430 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 11:42