Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es zu einem weiteren größeren Polizeieinsatz in der Ludwigshafener Innenstadt. In der Ludwigsstraße sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Nach ersten, bislang unbestätigten Informationen soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein Messer im Einsatz gewesen sein könnte. Hinweise deuten auf eine mögliche Messerstecherei hin.

Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Zum jetzigen Zeitpunkt macht sie keine offiziellen Angaben zum Hintergrund des Einsatzes, zu möglichen Verletzten oder zu den genauen Umständen des Geschehens.

Die Lage ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

MRN-News berichtet weiter und hält Sie auf dem Laufenden. Aktuelle News und neue Informationen zu diesem Fall finden Sie auch auf den MRN-News Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, TikTok und YouTube sobald weitere Details bekannt werden.

Quelle: MRN-News

Ausserdem Wichtig: Ludwigshafen – Aktuell / Erstmeldung: Großeinsatz der Polizei im Winterdorf vor der Rheingalerie – Schlägerei eskaliert

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 00:46