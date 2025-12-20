Ludwigshafen / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 40 Jahren ist Regina Wahl auf den Wochenmärkten in Ludwigshafen präsent. Die Marktfrau in dritter Generation steht regelmäßig in Friesenheim sowie in der Stadtmitte und gehört dort für viele Kundinnen und Kunden zum vertrauten Bild. Nun blickt sie auf vier Jahrzehnte Markttätigkeit zurück.

Der Alltag auf dem Wochenmarkt ist geprägt von frühem Arbeitsbeginn, körperlicher Arbeit und langen Markttagen – häufig bei wechselnden Wetterbedingungen. Dennoch ist Regina Wahl dem Marktgeschäft über all die Jahre treu geblieben. Der direkte Kontakt zu den Menschen, persönliche Gespräche und eine langjährige Stammkundschaft bestimmen bis heute ihre Arbeit.

Unterstützung erhält sie inzwischen aus der eigenen Familie: Ihre Kinder Julia Wahl (22) und Maximilian Wahl (25) helfen bereits mit und sammeln Erfahrungen im Marktgeschäft. Damit besteht die Perspektive, dass die Familientradition eines Tages in vierter Generation fortgeführt werden kann.

Vor dem Hintergrund rückläufiger Marktbeschickerzahlen und fehlenden Nachwuchses erhält das Jubiläum eine besondere Bedeutung. Wochenmärkte stehen für Regionalität, Verlässlichkeit und persönliche Nähe – Werte, die durch engagierte Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker wie Regina Wahl erhalten bleiben.

Gefeiert wird das 40-jährige Geschäfts­jubiläum am Samstag, 20. Dezember 2025, ab 18 Uhr im Hof in der Bahnhofstraße 100 in Schifferstadt. Bei Glühwein und weiteren Angeboten sind Kundinnen, Kunden, Wegbegleiter sowie Interessierte eingeladen.

Quelle: Regina Wahl

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 15:42