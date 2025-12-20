Heppenheim – Sportpark Heppenheim feiert 25-jähriges Bestehen

Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das erfolgreiche Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet / Einrichtung setzt auf Transparenz,

Sicherheit und Nachhaltigkeit / Landrat Christian Engelhardt und die Wirtschaftsförderung Bergstraße

waren vor Ort und gratulierten zum Jubiläum

Der Sportpark Heppenheim feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Grund genug für Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), und Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, dem inhabergeführten Unternehmen

einen Besuch abzustatten und zum Jubiläum zu gratulieren.

Stefan Stadler, Inhaber des Sportparks Heppenheim, begrüßte die Gäste und informierte über die Angebote und

aktuellen Entwicklungen der Einrichtung. „Wir bieten ein qualitätsbewusstes Spektrum an Dienstleistungen in den

Bereichen Bewegung, Gesundheit, Entspannung und Ernährung“, erklärte er mit Blick auf das umfangreiche

Portfolio, das Fitness- und Gesundheitstraining, Gesundheitsdiagnostik, Training nach Wahl, angeleitete Kurse,

Tennis und Wellness umfasst. Ein 20-köpfiges Team aus Physiotherapeuten, Personal Trainern, Fitnesstrainern,

Reha-Sportleitern, Ernährungsberatern sowie Tennis- und Ballsporttrainern unterstützt die Mitglieder des

Sportparks. „Unsere Prinzipien basieren auf Transparenz, Sicherheit und Nachhaltigkeit, ergänzt durch eine

dynamische und sportliche Einstellung“, so Stadler.

„Mit unserem Sportpark wollen wir nicht nur einen Ort für körperliche Fitness, sondern auch einen Raum für Gemeinschaft und nachhaltiges Engagement in unserer Region sein“, fügte er mit Blick auf die Angebote des Sportparks hinzu, das auf langfristige Gesundheit und Lebensqualität

abzielen, aber auch auf die Photovoltaikanlage mit etwa 130 kW Leistung, mit dem Ziel, bis 2030 den betrieblichen

Energiebedarf vollständig aus regenerativer Erzeugung zu decken. Darüber hinaus wird mit dem Einsatz von

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpentechnik der Energieverbrauch für Lüftung und

Heizung reduziert. Die Einrichtung engagiert sich zudem als Initiator, Hauptpartner und Veranstalter des

Altstadtlaufs Heppenheim, indem er die Organisation der Laufserie übernimmt, Schulen und Teilnehmende aktiv

unterstützt und mit einer Scheckübergabe für große Beteiligung und sportliche Bewegung in der Region sorgt.

„Dem Sportpark Heppenheim gelingt es seit einem viertel Jahrhundert in besonderer Weise, wirtschaftlichen Erfolg

mit regionaler Verantwortung zu verbinden. Als inhabergeführtes Unternehmen steht der Sportpark beispielhaft für

nachhaltiges Unternehmertum, Innovationskraft und langfristiges Engagement für Gesundheit und Gemeinschaft

im Kreis Bergstraße. Zum Jubiläum gratuliere ich herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg“, kommentierte

Landrat Christian Engelhardt.

Dr. Zürker ergänzte: „Der Sportpark Heppenheim zeigt eindrucksvoll, wie sich unternehmerische Kontinuität,

moderne Angebote und nachhaltige Investitionen erfolgreich miteinander verbinden lassen. Unternehmen wie

diese stärken nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern auch die Lebensqualität vor Ort. Auch wir gratulieren zum

Jubiläum und wünschen auch für die Zukunft ein glückliches Händchen bei all Ihren Projekten.“

Info: Die Sportpark Heppenheim GmbH finden Sie im Internet unter www.sportpark-heppenheim.de.

BU: Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB)

(2.v.r.), und Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB (links), überreichten Stefan Stadler, Inhaber des

Sportparks Heppenheim, eine Gratulationsurkunde. Rechts: Emely Metz, Leiterin des Studios Heppenheim. (WFB)

Quelle: WFB

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 13:21