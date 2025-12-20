Gerolsheim – Einbruch in Einfamilienhaus

Gerolsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitag, den 19.12.2025, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00 bis 16:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dirmsteiner Straße in Gerolsheim ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der Dirmsteiner Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 11:34