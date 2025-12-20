Frankenthal – Wahlamt zwischen den Jahren geöffnet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Wahlamt der Stadtverwaltung Frankenthal hat zwischen den Jahren zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Landtagswahl 2026 geöffnet am Montag, 29. Dezember, Dienstag, 30. Dezember, jeweils von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und am Freitag, 2. Januar 2026, von 8 bis 12.30 Uhr. Das Ausstellen von Bescheinigungen der Wählbarkeit ist an diesen Tagen ebenfalls möglich.

Mehr zur Landtagswahl unter www.frankenthal.de/wahlen

