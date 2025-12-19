Weinheim – Neubaugebiet Allmendäcker nimmt weiter Gestalt an

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadt Weinheim und Projektbeteiligte treiben Wohnungsbau und neue Vergabeverfahren voran

Im Neubaugebiet Allmendäcker in der Weststadt nimmt die Entwicklung weiter Fahrt auf. Bei einem Vor-Ort-Termin informierten die Projektbeteiligten über den aktuellen Stand der Bauflächen. Mit dabei waren die Geschäftsführer Dr. Thomas Grimann und Steven Friedewald von der Firma Conceptaplan sowie Andreas Buske, Erster Bürgermeister der Stadt Weinheim. Im Mittelpunkt des Austauschs standen sowohl der Fortschritt auf den bereits vergebenen Baufeldern als auch die Perspektiven für die noch nicht entwickelten Flächen im Gebiet.

Besonders sichtbar ist derzeit der Bauprozess auf dem Baufeld 5, wo die CCP Wohnen Weinheim GmbH, eine Projektgesellschaft der Conceptaplan Baubetreuungs- und Vertriebsgesellschaft für Haus- und Grundbesitz mbH, mit den Arbeiten begonnen hat. Auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Grundstück entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 46 Mietwohnungen sowie mehrere Reihenhäuser und ein Doppelhaus, die ebenfalls im Mietbestand verbleiben. Ein Schwerpunkt des Projekts liegt auf dem geförderten Wohnungsbau: 13 Wohnungen werden als Sozialwohnungen realisiert, weitere zehn Einheiten sind preisgedämpft. Die Stadt Weinheim unterstützt das Projekt mit einem reduzierten Kaufpreis und erhält für einen Zeitraum von 25 Jahren ein Mieterbenennungsrecht. Dr. Thomas Grimann betonte beim Ortstermin, dass Conceptaplan bewusst auf langfristigen Mietwohnungsbau setze. Die Allmendäcker seien ein Quartier, in dem soziale Verantwortung, wirtschaftliche Stabilität und städtebauliche Qualität zusammengeführt würden. Der Bau sei ein wichtiges Signal dafür, dass sich das Gebiet nun sichtbar entwickle.

Parallel dazu bereitet die Stadt Weinheim die nächsten Schritte für die übrigen Baufelder im Geschosswohnungsbau vor. Für die Baufelder 2 bis 6 ist eine neue Auslobung geplant, die dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Vorgesehen ist eine Konzeptvergabe an Investoren, bei der nicht allein der Kaufpreis, sondern insbesondere die Qualität der Konzepte, der Beitrag zum bezahlbaren Wohnen und nachhaltige städtebauliche Ansätze im Vordergrund stehen sollen. Erster Bürgermeister Andreas Buske erklärte, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren deutlich verändert hätten. Mit der neuen Konzeptvergabe wolle die Stadt Investoren ansprechen, die bereit seien, Verantwortung für eine langfristige Quartiersentwicklung zu übernehmen und gemeinsam mit der Stadt Lösungen für den angespannten Wohnungsmarkt zu schaffen.

Im Baufeld 1 stehen noch zehn Grundstücke, die mit einem Doppelhaus bebaut werden können, zur Verfügung. Im nächsten Jahr wird eine neue Vermarktung stattfinden, denn die Stadt sieht darin einen wichtigen Baustein, Familien den Zugang zu Wohneigentum im Neubaugebiet zu erleichtern.

Insgesamt sind im Neubaugebiet Allmendäcker mindestens 44 Sozialwohnungen und 32 preisgedämpfte Wohnungen vorgesehen. Zusammen mit weiteren geplanten Wohnbauprojekten im Stadtgebiet leistet das Quartier damit einen wesentlichen Beitrag zur Wohnraumstrategie der Stadt Weinheim. Andreas Buske machte deutlich, dass es sich bei den Allmendäckern um einen langfristig angelegten Entwicklungsprozess handle. Der nun erfolgte Baubeginn zeige, dass die Weichen richtiggestellt seien und das Gebiet Schritt für Schritt Gestalt annehme.

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 11:08