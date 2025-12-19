Speyer – Extrem langsam fahrender PKW auf der B9 gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Donnerstag, dem 18.12.2025, kurz vor 15 Uhr, wurde der Polizei ein extrem langsam fahrender PKW mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der linken Spur der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gemeldet. Eine Streife traf das Fahrzeug kurz nach der A61, auf Höhe der Kurpfalzkaserne an, lotste und stoppte es auf dem Standstreifen. Die Polizisten forderten den 47-jährigen Fahrer auf, die Abfahrt Rinkenbergerhof zu nehmen und auf die Absicherung durch einen Streifenwagen zu warten. Der Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt unvermittelt mit der geringen Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur der B9 fort. Dies führte dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer mit ihren PKW stark abbremsen und auf die linke Spur ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Der 47-Jährige nahm dann die Abfahrt und wurde durch die Polizei kontrolliert. Er hatte Arzneimittel genommen, welche die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Deshalb wurde dem Mann durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet betroffene Personen, welche aufgrund des PKW abbremsen oder ausweichen mussten und Personen welche aufgrund ausweichender oder abbremsender PKW ebenfalls zu solchen Maneuvern gezwungen waren, sich mit der Polizei telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 11:03