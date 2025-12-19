Rhein-Pfalz-Kreis – Michael Wagner, MdL (CDU) Schulbus-Kontrollen in Schifferstadt: Sicherheit unserer Kinder darf kein Zufall sein

Speyer / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ergebnisse der jüngsten Schulbus-Kontrollen am Schulzentrum Schifferstadt sind alarmierend und nicht hinnehmbar. Wie der SWR am 18. Dezember 2025 berichtete, wiesen zehn von elf kontrollierten Schulbussen teils gravierende Mängel auf – darunter fehlende Erste-Hilfe-Kästen, keine Nothämmer und technische Defizite. Besonders besorgniserregend ist zudem, dass viele der eingesetzten Busfahrer kaum Deutsch sprechen konnten. „Wenn Schulbusse ohne Verbandsmaterial unterwegs sind und im Notfall nicht einmal eine schnelle Verständigung möglich ist, dann ist das ein untragbarer Zustand. Die Sicherheit unserer Kinder darf nicht dem Zufall oder Kostendruck überlassen werden“, erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner.

Gerade im Schülerverkehr gelten besonders hohe Sicherheitsanforderungen. Schulbusse müssen jederzeit für Notfälle gerüstet sein. Fehlende Nothämmer oder Erste-Hilfe-Ausrüstung können im Ernstfall Leben gefährden. Dass solche elementaren Vorschriften offenbar in großer Zahl missachtet wurden, wirft ernste Fragen an Aufsicht, Kontrolle und Verantwortung der beteiligten Unternehmen auf.

Vor diesem Hintergrund hat Wagner eine Kleine Anfrage an die Landesregierung eingebracht. Darin will er unter anderem wissen, wie häufig Schulbuskontrollen in Rheinland-Pfalz stattfinden, welche Mängel dabei festgestellt werden, welche Anforderungen an Ausstattung und Fahrer gestellt werden und welche Konsequenzen Busunternehmen bei Verstößen drohen. „Es darf nicht erst Medienberichte brauchen, damit Missstände auffallen. Die Landesregierung muss darlegen, ob Kontrollen ausreichend sind oder ob hier jahrelang weggeschaut wurde“, so Wagner weiter. Die Eltern hätten ein Recht darauf, dass ihre Kinder morgens sicher zur Schule kommen und nachmittags ebenso sicher wieder nach Hause.

Abschließend betont Wagner: „Schulbusse sind keine gewöhnlichen Verkehrsmittel. Sie transportieren das Wertvollste, was wir haben: unsere Kinder. Das muss oberste Priorität für Politik, Verwaltung und Unternehmen haben.“

Quelle Michael Wagner MdL

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 09:40