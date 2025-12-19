Ludwigshafen – Öffnungszeiten der Stadtverwaltung zwischen Weihnachten und Neujahr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.
Friedhofsverwaltung
Die Friedhofsverwaltung ist am Montag, 22., und Dienstag, 23. Dezember 2025, von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis
15 Uhr geöffnet. An Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage, an Silvester und Neujahr ist geschlossen. Am Montag, 29., Dienstag, 30. Dezember 2025, und Freitag, 2. Januar 2026, ist die Friedhofsverwaltung von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Ab Montag, 5. Januar 2026, ist die Friedhofsverwaltung dann wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar.
Bestattungsdienst
An allen Wochentagen und somit auch an allen Feiertagen besteht ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst, der unter der Rufnummer 0621 622525 erreichbar ist.
Wildpark Rheingönheim
Der Wildpark Rheingönheim ist an Heiligabend, über die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr regulär von 9 bis
17 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. An den restlichen Tagen „zwischen den Jahren“ ist der Wildpark ebenfalls zu
diesen Zeiten geöffnet.
Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 15:25