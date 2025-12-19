Mannheim – Neujahrsempfang der Stadt – wieder mit den Kirchen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Ökumenischer Kirchenstand: 65 Jahre TelefonSeelsorge Rhein-Neckar -Mitarbeitende geben Auskunft, außerdem Mitmach-Aktionen und Selfie-Fotowand.

Am Dienstag, 6. Januar 2026, sind Katholische und Evangelische Kirche wieder gemeinsam beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Congress Center Rosengarten mit dabei. Auf Ebene 1 laden sie Besucher:innen von 10 bis 17 Uhr zu Mitmach-Aktionen und zu Einblicken in die Ökumenische TelefonSeelsorge ein. Das ist besonders, denn wer sich bei der TelefonSeelsorge meldet, bekommt die Mitarbeitenden nicht zu Gesicht. Anders am ökumenischen Kirchenstand: Dort berichten sie über ihre Arbeit. Auch können sich die Besucher:innen wieder auf die beliebte und thematisch gestaltete Selfie-Fotowand freuen.

Die TelefonSeelsorge Rhein-Neckar feiert 2026 ihr 65-jähriges Jubiläum. Was klein anfing, hat sich zu einer fest verankerten und wichtigen Hilfe für die ganze Region entwickelt. Denn wem etwas auf der Seele brennt, was eventuell mit niemandem sonst geteilt werden kann, findet bei der TelefonSeelsorge unmittelbar eine Ansprechperson. Rund um die Uhr, auch an Feiertagen.

Seelsorge ist gelebte Nächstenliebe

Die von der evangelischen und katholischen Kirche getragene TelefonSeelsorge zeigt exemplarisch moderne Formen der Seelsorge auf. Kostenlos, vertraulich, anonym und unterschiedslos für alle Menschen ist sie für Menschen in Not da. Wie dieser so wichtige Dienst für die gesamte Gesellschaft per Telefon, per Chat oder per Mail abläuft, wer am Telefon ansprechbar oder am Computer erreichbar ist, mit welchen Themen sich Menschen in Not bei der TelefonSeelsorge melden, wie die Mitarbeitenden damit umgehen und vieles mehr können die Besucher:innen am Kirchenstand erfahren und erfragen. Wie viele Anrufe gibt es pro Jahr bei der TelefonSeelsorge? Wie wird man zum Mitarbeitenden in diesem Team? Was motiviert die Ehrenamtlichen, sich bei der TelefonSeelsorge zu engagieren? Wie läuft eine Nachtschicht ab? Welches sind die am häufigsten genannten ersten Sätze von Anrufenden?

Mitmach-Aktionen und Selfie-Fotowand

Besucher des Neujahrsempfangs können am ökumenischen Kirchenstand auch selbst kreativ werden: Das Stand-Team hat Aktionen zum Basteln und Nachdenken vorbereitet und auch die beliebte Selfie-Fotowand thematisch gestaltet, an der sich Besucher:innen selbst aufnehmen oder fotografieren lassen können,

„Seelsorge ist eine unmittelbare Unterstützung für Menschen in Not“, sagt das ökumenische Vorbereitungsteam. „Wir möchten diese Kernaufgabe von Kirche noch stärker bekannt machen, denn in ganz Mannheim finden Ratsuchende evangelische und katholische Seelsorgende, die ein offenes Ohr haben für die Sorgen und Lebensfragen.“ In den Gemeinden findet die Seelsorge nicht anonym statt, sondern in der direkten Begegnung.

Info: Der ökumenische Kirchenstand befindet sich auf Ebene 1, gleich neben der Eva und Sepp Herberger Lounge. Ebenfalls auf Ebene 1 informiert ein Team der ökumenischen Notfallseelsorge über diesen Dienst, der Betroffenen und Helfenden als „Erste Hilfe für die Seele“ gleichermaßen zugutekommt. Auf Ebene 0 gibt die Evangelische Kirche Mannheim gemeinsam mit ihrer Diakonie Auskunft über die Vesperkirche, in der täglich auch Seelsorge stattfindet. (dv/schu)

BU: An der Selfie-Fotowand am ökumenischen Kirchenstand geht es um Gefühle. Das Organisationsteam hat dazu runde Überraschungen vorbereitet. (dv/schu // Bild: ekma)

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 09:49