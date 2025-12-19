Mannheim – (Neu-)Registrierung für die Nutzung des FrauenNachtTaxis

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Um die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden von Frauen in der Nacht und den frühen Morgenstunden zu stärken, steht das FrauenNachtTaxi zur Verfügung. Für die Nutzung im neuen Jahr ist jedoch eine neue Registrierung erforderlich.

Um das FrauenNachtTaxi weiterhin nutzen zu können, ist eine Registrierung ab dem 1. Januar notwendig.

Bis wann können die vorhandenen Kontingente aus dem Jahr 2025 noch genutzt werden?

Die vorhandenen Kontingente aus dem Jahr 2025 können bis zum 7. Januar 2026 um 23:00 Uhr verwendet werden. Alle im Jahr 2025 erstellten Konten werden aus datenschutzrechtlichen Gründen am 8. Januar 2026 gelöscht.

In der Silvesternacht können somit noch vorhandene Kontingente aus dem Jahr 2025 noch genutzt werden, um den Nutzerinnen bis zur (Neu-)Registrierung die Sicherheit einer FrauenNachtTaxi-Fahrt zu ermöglichen.

Der Registrierungsprozess im Überblick

Die (Neu-)Registrierung erfolgt im Bürgerportal der Stadt Mannheim über ein Online-Formular. Nutzerinnen geben dabei ihre persönlichen Daten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse ein. Diese werden mit dem Einwohnermeldewesen abgeglichen, um eine sichere Identifikation zu gewährleisten.

Trans Frauen ohne abgeschlossene Personenstandsänderung müssen eine Kopie ihres dgti-Ergänzungsausweises hochladen. Nutzerinnen, die nicht in Mannheim wohnen, müssen eine Kopie des Personalausweises hochladen, um eine stichprobenhafte Überprüfung zu ermöglichen.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Nutzerinnen eine Bestätigung mitsamt den Nutzungsbedingungen an ihre E-Mailadresse. Gleichzeitig wird die E-Mailadresse an die Software der Taxizentrale Mannheim weitergeleitet. Sollte keine Registrierungsbestätigung eingehen, können sich Nutzerinnen telefonisch an die Behördennummer 115 wenden.

Ersatzverfahren

Für Nutzerinnen, die nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, steht ein Ersatzverfahren zur Verfügung. Sie können sich telefonisch an die Behördennummer 115 wenden, damit das Team der Gleichstellungsbeauftragten sie kontaktieren kann.

Weitere Informationen zur (Neu-)Registrierung und zum FrauenNachtTaxi gibt es unter www.mannheim.de/frauennachttaxi

Über das FrauenNachtTaxi Mannheim

Das FrauenNachtTaxi in Mannheim wurde 2019 eingeführt, um Frauen, Mädchen ab 14 Jahren und trans Frauen in der Nacht und den frühen Morgenstunden eine sichere Transportmöglichkeit zu bieten.

Quelle Stadt Mannheim

Foto MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 10:01