Mannheim – Kai Winnemann gewinnt bei „Eure Trainer gesucht!“ – Sparkasse spendet 3.500 Euro für den Stabhochsprung-Nachwuchs der MTG Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Große Freude bei der MTG Mannheim: Stabhochsprungtrainer Kai Winnemann zählt zu den bundesweiten Gewinnern der Aktion „Eure Trainer gesucht!“ der Sparkassen-Finanzgruppe. Für seinen besonderen Einsatz erhält der Verein 3.500 Euro für die Vereinskasse. Vorgesehen ist der Betrag für die Anschaffung dringend benötigter Trainingsgeräte – unter anderem neuer Sprungstäbe.

Kai Winnemann wurde von seinen jugendlichen Athletinnen und Athleten für den Wettbewerb nominiert, um sein außergewöhnliches Engagement als Trainer und Mensch zu würdigen. In ihrer Bewerbung betonten sie, dass er nicht nur sportliche Potenziale erkenne und fördere, sondern jungen Menschen auch in schwierigen Situationen mit Rat, Empathie und Motivation zur Seite stünde. Tatsächlich trug Winnemann in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Aufbau des Leistungs- und Nachwuchsbereichs bei: Unter seiner Leitung zeigten die Athletinnen und Athleten im Stabhochsprung‑Projekt „Hoch Hinaus“ 2025 sowohl regional als auch überregional starke Leistungen und konnten sich unter anderem bei den Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften beweisen.

Er selbst zeigt sich bewegt von der Anerkennung: „Ich bin tief gerührt, dass mich meine Schützlinge nominiert haben. Dass wir als Team eine Förderung für unseren Verein beziehungsweise unser Projekt gewinnen konnten, macht mich stolz – es ist eine Anerkennung, die wir alle gemeinsam verdient haben“, so Winnemann. Auch der Verein schätzt seinen engagierten Trainer: „Was Kai besonders auszeichnet, ist sein Glaube an das Potenzial seiner Athletinnen und Athleten. Er schafft es, sie immer wieder zu neuen Höchstleistungen zu inspirieren und zeigt damit eindrucksvoll, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement im Sport ist“, sagt Michael Marschall, Abteilungsleiter Leichtathletik. „Ein besonderer Dank gilt der Sparkasse Rhein Neckar Nord und der ganzen Finanzgruppe. Sie machen mit dieser Aktion sichtbar, wie viel Herzblut in unseren Vereinen steckt – und unterstützen uns mit der Förderung ganz konkret.“ Für die Sparkasse Rhein Neckar Nord ist diese Auszeichnung eine konsequente Umsetzung ihres Selbstverständnisses als Förderer von Sport und Ehrenamt in der Region. „Trainer wie Kai Winnemann sind echte Vorbilder. Sie vermitteln Werte, schaffen Gemeinschaft und stärken unsere Region – weit über den Sport hinaus. Es freut uns sehr, dass genau dieses Engagement durch die Aktion sichtbar und gewürdigt wird“, sagt Adrian Gomolla, Regionaldirektor der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Die Aktion „Eure Trainer gesucht!“ wurde 2025 zum „Thanks Coach Day“ bundesweit ausgelobt. Aus über 1.800 Nominierungen wurden per Online‑Voting zunächst 16 Landessieger sowie vier zusätzliche Gewinner per Wildcard ausgewählt – eine davon ging an Kai Winnemann. Mit der Auszeichnung und dem Fördergeld in Höhe von 2.500 Euro – von der Sparkasse Rhein Neckar Nord auf 3.500 Euro aufgestockt – würdigt die Sparkassen-Finanzgruppe das oftmals unsichtbare Engagement im Vereins‑ und Breitensport. Sie gibt Vereinen wie der MTG Mannheim damit konkrete Mittel an die Hand, um ihre Arbeit auszubauen: „Sportvereine sind wichtige soziale Orte und das Ehrenamt verdient öffentliche Wertschätzung. Mit unserem Engagement wollen wir dazu beitragen, es für die Zukunft zu sichern“, so Gomolla.

Bildunterschriften:

Foto : Adrian Gomolla und Kai Winnemann (vorne v. l.) umgeben von den jugendlichen Athletinnen und Athleten, die ihren Trainier nominierten. In der hinteren Reihe Winnemanns Co-Trainer Alexander Rupp (l.) und MTG-Leichtathletikchef Michael Marschall. (Foto: Rico Fischer)

Quelle: Sparkasse Rhein Neckar Nord

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 09:46