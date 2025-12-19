Ludwigshafen – Öffnungszeiten der Theaterkasse zwischen Weihnachten und Neujahr

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Weihnachten und Anfang Januar hat die Theaterkasse der Pfalzbau Bühnen geänderte Öffnungszeiten.

Von Mittwoch, 24.12.2025 bis zum Freitag, 2.1.2026 bleibt die Theaterkasse geschlossen und ist auch telefonisch oder per E-Mail nicht erreichbar.

Am Sonntag, 28.12.2025 sowie am Wochenende des 3. und 4.1.2026 hat die Abendkasse jeweils ab einer Stunde vor den Vorstellungen geöffnet.

Ab Dienstag, 6.1.2026 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

Vorstellungsdaten:

Weihnachtsoratorium So, 28.12.2025, 16 Uhr (Kinderkonzert)

Von Johann Sebastian Bach So, 28.12.2025, 19 Uhr

Hair Sa, 3.1.2026, 19.30 Uhr

Junges Musical der Pfalzbau Bühnen So, 4.1.2026, 15.00 Uhr

Karten können Sie jederzeit online über die Homepage des Theaters erwerben:

https://www.theater-im-pfalzbau.de/

Kartenbestellungen per E-Mail unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de

Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 11:12