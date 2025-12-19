Ludwigshafen / Hambacher Schloss / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bezirkstag Pfalz hat am Freitag, 19. Dezember 2025, auf dem Hambacher Schloss den Haushalt des Bezirksverbands Pfalz für das Jahr 2026 beschlossen. Die Beratungen standen vor dem Hintergrund einer weiterhin angespannten Finanzlage der Kommunen und des Bezirksverbands selbst. Trotz dieser Herausforderungen setzt der Bezirksverband klare inhaltliche Schwerpunkte und verzichtet auf eine zusätzliche finanzielle Belastung der pfälzischen Städte und Landkreise.

Haushalt 2026: Volumen steigt auf 126,7 Millionen Euro

Das Gesamtvolumen des Haushalts 2026 beläuft sich auf rund 126,7 Millionen Euro (Vorjahr: 123,4 Millionen Euro). Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von 6,1 Millionen Euro aus. Erstmals ist auch der Finanzhaushalt mit einem Fehlbedarf von rund 2,2 Millionen Euro nicht ausgeglichen.

Ursachen sind unter anderem steigende Bau- und Energiekosten, Investitionen in den Erhalt der Einrichtungen sowie weiterhin nicht auskömmliche Landeszuweisungen. Diese erhöhen sich zwar um 900.000 Euro, decken den tatsächlichen Finanzbedarf jedoch nicht.

Umlagesatz bleibt trotz Finanzlage unverändert

Der Bezirkstagsvorsitzende Hans-Ulrich Ihlenfeld betonte, dass der Bezirksverband Pfalz auch im Jahr 2026 verlässlich zu seinen Aufgaben und Einrichtungen stehe. Trotz knapper Kassen könne das Leistungsspektrum auf hohem Niveau aufrechterhalten werden. Der Umlagesatz bleibt unverändert bei 1,345 Prozent.

Ausgaben-Schwerpunkte: Personal, Schulen, Kultur und Landwirtschaft

Von den Gesamtaufwendungen entfallen rund 41,2 Millionen Euro auf den Schulbereich, 44 Millionen Euro auf Kultur, 30 Millionen Euro auf die Landwirtschaft sowie 11,5 Millionen Euro auf weitere Aufgabenfelder.

Mit 72,7 Millionen Euro machen die Personalkosten rund 57 Prozent des gesamten Haushaltsvolumens aus. Der Bezirksverband Pfalz ist Träger von zwölf eigenen Einrichtungen und an weiteren elf Institutionen beteiligt, die das kulturelle, soziale und wissenschaftliche Profil der Pfalz maßgeblich prägen.

Investitionen 2026: Gebäude, Klimaschutz und Barrierefreiheit

Zu den größten Investitions- und Bauprojekten im Jahr 2026 zählen die Nutzbarmachung des ehemaligen LZB-Gebäudes in Kaiserslautern, umfangreiche Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen in Barrierefreiheit, Inklusion und Klimaanpassung.

Rund 1,1 Millionen Euro fließen in Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, darunter der Ausbau von Photovoltaikanlagen, Machbarkeitsstudien zur künftigen Wärmeversorgung und Projekte zum kommunalen Energiemanagement. Für den Bauunterhalt sind 2,4 Millionen Euro eingeplant.

Bildungs- und Kultureinrichtungen werden weiterentwickelt

Der Bezirksverband Pfalz investiert außerdem in die Weiterentwicklung seiner Bildungs- und Kultureinrichtungen. Geplant sind bauliche Maßnahmen am Historischen Museum der Pfalz, Investitionen in die IT- und digitale Infrastruktur zur Stärkung der IT-Sicherheit sowie die Modernisierung von Werkstätten und Ausbildungsstätten, unter anderem an der Meisterschule für Handwerker.

Landwirtschaftliche Einrichtungen bleiben zentraler Bestandteil

Auch die Zukunftsfähigkeit der landwirtschaftlichen Einrichtungen steht weiterhin im Fokus. In der Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) sind Investitionen in Laborinfrastruktur, Digitalisierung und Energieeffizienz vorgesehen.

Investitionsauszahlungen steigen um 3,7 Millionen Euro

Insgesamt erhöhen sich die Investitionsauszahlungen im Haushalt 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 3,7 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt durch eine konsequente Priorisierung der vorgesehenen Maßnahmen.

Neue Aufgabe für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde

Mit dem Haushalt 2026 stellt der Bezirkstag Pfalz laut Ihlenfeld zudem die Weichen für neue Aufgaben in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Kommunikation, Inklusion und Digitalisierung.

Darüber hinaus beschloss das Pfälzische Parlament eine neue Aufgabe für das Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde (IPGV). Künftig wird dort die Forschung zur Geschichte der Juden in der Pfalz angesiedelt. Der bisherige Standort der „Roland Paul-Arbeitsstelle Geschichte der Juden in der Pfalz“ in Frankenstein wird aufgegeben und in das IPGV integriert.

Quelle; MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 17:20