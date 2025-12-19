Ludwigshafen – Besinnlicher Heiligabendgottesdienst in Ruchheim

Ludwigshafen / Ruchheim. Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, lädt die protestantische Kirchengemeinde Ruchheim zu einem besonders besinnlichen Heiligabendgottesdienst ein. Beginn ist um 17 Uhr in der Kirche in der Fußgönheimerstraße 22 in 67071 Ludwigshafen.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von einem Handglockenchor, der mit seinen klangvollen Melodien die Besucherinnen und Besucher auf besondere Weise auf die Heilige Nacht einstimmt. Die harmonischen Klänge der Glocken schaffen eine festliche und zugleich ruhige Atmosphäre, die zur inneren Einkehr einlädt.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, diesen festlichen Gottesdienst gemeinsam zu feiern und den Heiligabend in Gemeinschaft zu beginnen.

Quelle: Roos

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 14:55