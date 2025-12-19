Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell kommt es im Winterdorf vor der Rheingalerie zu einem großen Polizeieinsatz. Nach ersten Informationen gerieten dort mehrere Personen in eine Schlägerei. Dabei sollen auch Gläser und Flaschen als Wurfgegenstände zum Einsatz gekommen sein.

Zum genauen Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch nichts bekannt. Ebenso liegen aktuell keine gesicherten Informationen zur Anzahl möglicher Verletzter vor. Rettungskräfte und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

www.mrn-news.de wird nachberichten.

Zuletzt aktualisiert am 20. Dezember 2025, 00:22