Ludwigshafen – Ab Januar vorerst keine Abgabe von Sozialtickets möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Donnerstag, 2. Januar 2026, ist in Ludwigshafen vorerst kein Kauf von Sozialtickets für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mehr möglich. Das Sozialticket besteht aus vergünstigten Mehrfahrtenkarten, die von leistungsberechtigten Personen, die in Ludwigshafen wohnen, in der Mobilitätszentrale der rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) am Berliner Platz erworben werden können.

Die Stadt Ludwigshafen befindet sich ab 1. Januar 2026 in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung. Sie darf demnach gemäß Paragraf 99 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz nur Pflichtausgaben und notwendige Zahlungen für unaufschiebbare Aufgaben leisten. Bei dem städtischen Zuschuss zum Sozialticket handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung. Da die Stadt Ludwigshafen während der vorläufigen Haushaltsführung diese freiwillige Aufgabe zurückstellen muss, hat sie die rnv darüber informiert, dass der Verkauf des Sozialtickets ab 2. Januar 2026 leider gestoppt werden muss.

„Ich bedaure diesen erneuten Verkaufsstopp sehr, da ich weiß, dass in unserer Stadt viele Menschen auf einen günstigen ÖPNV angewiesen sind. Nicht alle können sich ein Deutschland-Ticket leisten. Sie sind nach wie vor auf günstige Einzelfahrscheine angewiesen. Leider haben wir aufgrund der Haushaltslage keine andere Wahl, als den Verkauf der Sozialtickets vorerst zu stoppen“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg.

Bereits zum Jahresbeginn 2023, 2024 und 2025 musste die Stadt aus dem gleichen Grund den Verkauf des Sozialtickets einstellen. Der Verkauf startet erst wieder, wenn der genehmigte Haushalt vorliegt.

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 15:17