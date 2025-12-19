Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstag, 17. Dezember 2025, wird eine 14-jährige Jugendliche aus Ludwigshafen vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt gegen 20 Uhr im Bereich der Wochenschrift in der Rheingönheimer Straße gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn derzeit keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung vorliegen, bittet die Polizei aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit von Minderjährigen die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Personenbeschreibung:

Schwarze Weste mit kleinem blauen Schmetterlingsaufdruck vorne und großem blauen Schmetterling auf der Rückseite

Schwarze Wellensteyn-Jacke mit Pelzkragen

Schwarze Stoffhose mit glitzerndem Kreuz

Weiße Turnschuhe mit „Hello Kitty“-Aufdruck

Hinweise erbeten:

Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-23312 an den Kriminaldauerdienst Ludwigshafen zu wenden. Wer das Mädchen sieht, soll sie bitte nicht aus den Augen lassen und umgehend den Polizeinotruf 110 verständigen.

Hinweis der Polizei:

Die Veröffentlichung des Fotos erfolgt ausschließlich zum Zweck der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sobald dieser Zweck entfällt, wird darum gebeten, das Bild – insbesondere in Onlinemedien – aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zu entfernen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 16:44