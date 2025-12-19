Heidelberger Gemeinderat stimmt höherer Förderung der Kindertagespflegepersonen zu

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 beschlossen, dass Kindertagespflegepersonen für die Betreuung von Heidelberger Kindern unter drei Jahren eine finanziell höhere Förderung erhalten sollen. Zum 1. Januar 2026 bekommen Kindertagesmütter und -väter eine Förderung von 8,20 Euro statt bisher 7,70 Euro pro Stunde von der Stadt. Die Förderung für die Betreuung von Kindern über drei Jahren bleibt auf dem bisherigen Niveau erhalten. Damit folgt der Gemeinderat einer Empfehlung des Landkreistags, des Städtetags und des Kommunalverbands für Jugend und Soziales, die damit unter anderem auf gestiegene Energie- und Nebenkosten reagieren. Die Empfehlung ist für Kommunen maßgebend, zur Umsetzung sind sie gesetzlich verpflichtet.

Trotz der künftig höheren Förderung mit Gesamtkosten von 284.000 Euro konnte im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2026 der ursprünglich vorgesehene Haushaltsansatz für die Kindertagespflege erfolgreich reduziert werden. Die Unterschreitung des ursprünglichen Planansatzes ist darauf zurückzuführen, dass zunächst von einer höheren Auslastung ausgegangen wurde, die sich in der Praxis nicht bestätigt hat.

Die Kindertagespflege ist ein wichtiger Baustein im Heidelberger Betreuungssystem zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Derzeit werden rund 350 Heidelberger Kinder unter drei Jahren und knapp 50 Heidelberger Kinder über drei Jahren durch Kindertagespflegepersonen betreut. Familienähnliche Betreuung, individuelle Betreuungszeiten und kleine Gruppen sind die häufigsten Gründe, warum sich Eltern für das Modell Kindertagespflege als Alternative zu Krippe oder Kindergarten entscheiden. Die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend professionalisiert und zu einem anerkannten Berufsbild entwickelt. Die qualitativen Anforderungen an Kindertagespflegepersonen sind dabei deutlich gestiegen. Inzwischen betreuen über zwei Drittel der rund 120 in Heidelberg tätigen Kindertagespflegepersonen Kinder in eigens dafür angemieteten Räumen. Die Erhöhung der Förderleistung an die Kindertagespflegepersonen hat keinen Einfluss auf die Kostenbeiträge der Eltern für die Betreuungsleistung.

Ergänzende Informationen gibt es online unter www.heidelberg.de/kinderbetreuung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 22:33