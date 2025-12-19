Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der Neuen Schloßstraße hat die Stadt Heidelberg in den vergangenen Monaten mehrere Maßnahmen zur Sicherung und Ertüchtigung bestehender Stützmauern umgesetzt. Ziel der Arbeiten war es, die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten und Schäden an den Bauwerken zu beseitigen. Die Straße soll im Laufe des Freitagnachmittags, 19. Dezember 2025, wieder freigegeben werden. Auch der Linienverkehr kann die Strecke dann wieder regulär befahren.

Rückblick: Maßnahmen entlang der Neuen Schloßstraße

Insgesamt wurden folgende Maßnahmenbereiche bearbeitet:

• Bergseitige Stützmauer unterhalb des Busparkplatzes (Ebene 2)

Zwischen den Kreuzungen Schlossberg/Neue Schloßstraße und Neue Schloßstraße/ Graimbergweg wurde eine bestehende, bergseitige Stützmauer umfassend saniert und statisch ertüchtigt. Die Arbeiten erfolgten unter Vollsperrung der Straße und sind bereits abgeschlossen.

• Talseitige Stützmauer (Ebene 1)

Im selben Abschnitt zwischen den Kreuzungen Schlossberg/Neue Schloßstraße und Neue Schloßstraße/Graimbergweg wurden zusätzlich die talseitigen Stützmauern saniert und statisch ertüchtigt. Auch diese Arbeiten erfolgten unter Vollsperrung.

Aktuelle Situation

Die Instandsetzungsarbeiten an den Stützmauern zwischen den Kreuzungen Schlossberg/Neue Schloßstraße und Neue Schloßstraße/Graimbergweg sind mittlerweile weitgehend abgeschlossen. Derzeit werden noch Restleistungen ausgeführt, die bis Ende dieser Woche beendet sein sollen. Die Freigabe der Neuen Schloßstraße ist im Laufe des Freitags, 19. Dezember 2025, vorgesehen.

Im Bereich Neue Schloßstraße 15 besteht aufgrund einer zuvor einsturzgefährdeten Stützmauer weiterhin eine temporäre Sicherung mittels Betonelementen. In diesem Abschnitt ist die Fahrbahn leicht eingeschränkt, die Straße bleibt jedoch für den Verkehr passierbar.

Ausblick

Im Bereich der Bergbahntrasse und der Zufahrt zum Schloss sind auch in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen an verschiedenen Brücken und Stützmauern erforderlich.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Dezember 2025, 22:20