Worms – Mit Sicherheit ins Studium: Wissenschaftliches Arbeiten für First-Generation-Studierende – Hochschule Woprms erleichtert Erstakademiker:innen den Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten – Studieren ist anspruchsvoll – Besonders herausfordernd ist es für Studierende, die als Erste in ihrer Familie ein Studium beginnen.

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Für First-Generation-Studierende – also für alle diejenigen, die als erste in ihrer Familie studieren – ist der Start ins Studium mit besonderen Herausforderungen verbunden, da sie auf keine familiären Erfahrungen im Hochschulkontext zurückgreifen können. Gerade das wissenschaftliche Arbeiten mit seinen formalen Regeln stellt deshalb häufig eine große Hürde dar. Um den Einstieg in die akademische Welt zu erleichtern, organisierten Katharina Gelver von der Schreibberatung und Prof. Dr. Andreas Moerke aus der Studienrichtung International Management / Handelsmanagement einen Workshop für Erstakademiker:innen in gemütlicher Atmosphäre in der Bibliothek. Hier konnten die Studierenden ihre Ansprechpartner fürs wissenschaftliche Arbeiten kennenlernen und ihre Fragen zu diesem Thema loswerden. Zu Beginn der Veranstaltung richtete Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Alexandra Nonnenmacher einige persönliche Worte an die Teilnehmenden. Auch sie ist Erstakademikerin und berichtete offen von ihren eigenen Erfahrungen und von ihren Unsicherheiten zu Studienbeginn. Ihre Worte vermittelten Nähe und die ermutigende Botschaft, dass ein erfolgreicher akademischer Weg auch ohne familiären Hochschulhintergrund möglich ist.

Im fachlichen Teil der Veranstaltung gab Prof. Dr. Andreas Moerke eine grundlegende Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und erläuterte anschaulich die wichtigsten Schritte zur Entwicklung einer guten Forschungsfrage. Ergänzend dazu stellte Katharina Gelver praxisnahe Ansätze für nachhaltiges Wissensmanagement vor und zeigte, wie erarbeitete Inhalte langfristig strukturiert und nutzbar gemacht werden können. Zum Abschluss widmete sich die Veranstaltung dem brandaktuellen Thema KI und ihrem sinnvollen Einsatz beim Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Der Workshop vermittelte also Kompetenzen für einen souveränen Umgang mit Seminar- und Abschlussarbeiten. Wir hoffen, er bildet für die Teilnehmenden eine solide Grundlage für ihren weiteren Studienerfolg!

Quelle

Fotografin / Katharina Gelver

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 14:03