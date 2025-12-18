Wörth – Pfefferspray in Kneipe gesprüht

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.12.25 gegen 21.00h wurde die Polizei informiert, dass in einer Kneipe in Wörth Pfefferspray versprüht wurde. Offensichtlich reagierte der Mann aus Ärger über den Verlust am Spielautomaten. Das Pfefferspray wurde lediglich in die Luft abgegeben. Durch rechtzeitiges Lüften der Räumlichkeit wurde niemand verletzt. Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 14:17