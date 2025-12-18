  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.12.2025, 11:19 Uhr

Wiesloch – 15-Jähriger von unbekannter Personengruppe angegriffen – Zeugenaufruf

17Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, lockte eine 5-köpfige Personengruppe einen 15-Jährigen unter einem Vorwand von der Bushaltestelle am Bahnhof Wiesloch/Walldorf in die Unterführung des Parkhauses in der Staatsbahnhofstraße. Dort schlugen zwei der Unbekannten aus der Gruppe heraus plötzlich auf den 15-Jährigen ein. Nach weiteren Beleidigungen in Richtung des Jugendlichen stieg die Gruppe in einen Bus und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die Täter werden als 16-18-Jährige mit südländischem/westasiatischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren beschrieben. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Quelle
Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 11:19

      Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag ereignete sich an der Kreuzung Bürgermeister-Willinger-Straße/Walzrute ein Unfall bei dem ein Auto sowie ein Linienbus beteiligt waren. Eine 54-jährige BMW-Fahrerin war gegen 13:00 Uhr auf der Bürgermeister-Willinger-Straße in Fahrtrichtung eines Friedhofs an der B 291 unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Walzrute die Vorfahrt eines von links kommenden 55-jährigen Busfahrers

      Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet ereignete sich am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr ein Unfall auf der L 531. Ein 61-jähriger VW-Fahrer war mit seinen beiden weiblichen Insassen auf der Landstraße zunächst in Richtung Schwabenheimer Straße unterwegs. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt der Autofahrer auf dem Seitenstreifen im Bereich der Autobahnanschlussstelle Dossenheim und setzte zu einem verbotswidrigen

    Lampertheim/Südhessen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Sophie-Scholl-Straße ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060

      Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag lernte ein 39-Jähriger aus Germersheim in Landau eine junge Frau kennen. Da man sich auf Anhieb gut verstand, lud er sie über Nacht zu sich ein, was die Dame dankend annahm. Am nächsten Morgen kam das große Erwachen. Nicht nur die junge Dame, sondern auch diverse Wertgegenstände waren mit ihr

      Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim kam es am 17.12.2025 im Rahmen der Vollstreckung eines bestehenden Haftbefehls zu einem Polizeieinsatz. Ein 31-Jähriger sollte zur weiteren Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt überstellt werden. Während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen versuchte er sich der Maßnahme zu entziehen. Dies konnte durch die

      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Krankheitsfällen bleibt der Bürgerservice Vogelstang heute geschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, auf die umliegenden Bürgerservice-Standorte auszuweichen. Ob der Bürgerservice Vogelstang morgen geöffnet werden kann, steht aktuell noch nicht fest.

      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Zweiburgen-Gutschein bekommt prominenten Zuwachs: Ab sofort kann der beliebte Stadtgutschein auch im Schlosspark-Restaurant by Tristan Brandt in Weinheim eingelöst werden. Damit gehört das Restaurant des renommierten Spitzenkochs offiziell zum Kreis der Akzeptanzstellen – ein weiterer Schritt zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Genusskultur. Tristan Brandt fühlt sich in Weinheim längst zuhause und

      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie kann die Mobilität in Weinheim zukunftsfähig gestaltet werden? Wie lassen sich verschiedene Verkehrsmittel besser miteinander verbinden? Und was zeichnet ein lebenswertes, nachhaltiges und klimagerechtes Weinheim für alle im Jahr 2040 aus? Seit Herbst 2024 arbeitet die Stadt Weinheim an einem nachhaltigen Mobilitätsplan, der Antworten auf diese Fragen liefert. Ein Meilenstein dieses Prozesses

      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Weniger Hektik, mehr Sicherheit und mehr Platz für nachhaltige Mobilität: Mit neuen Tempo-30-Strecken, Fahrradstraßen und einem verkehrsberuhigten Bereich setzt die Stadt Landau auf mehr Sicherheit, Lebensqualität und Klimaschutz. So wurde der Ostring im Bereich der beiden Fußgängerüberwege Höhe Café Cosmo und Bahnhof-Apotheke jetzt neu als Tempo-30-Strecke ausgewiesen und die bestehende Tempo-30-Strecke in der

      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Rat der Stadt Landau hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Geschäftsführer der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, Daniel Zacher, ab dem 1. Januar 2026 bis einschließlich 31. Mai 2026 freizustellen. Mit Ablauf dieses Zeitraums endet – auf eigenen Wunsch – sein Vertrag. Stadt und Stadtholding nehmen dies zum Anlass, Daniel

