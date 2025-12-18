Weinheim – Schulausflug ins Mitmach-Musical „Pinocchio“ begeistert Werkrealschüler

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Fünf Klassen der Dietrich-Bonhoeffer-Werkrealschule Weinheim haben jetzt einen besonderen Kulturvormittag in Mannheim erlebt. Die Gruppen reisten gemeinsam mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an und stiegen unmittelbar vor dem imposanten Palazzo-Zelt aus, das bereits von außen für Staunen sorgte. Nach wenigen Gehminuten erreichten die Schülerinnen und Schüler den Veranstaltungsort, in dem das Kindermusical „Pinocchio“ aufgeführt wurde. Das Stück war als Mitmachmusical konzipiert und bezog das junge Publikum durch Bewegungs- und Sprechanregungen direkt in die Handlung ein. Die Schülerinnen und Schüler folgten aufmerksam und beteiligten sich mit sichtbarer Freude an den interaktiven Elementen. Das Musical bot ihnen die Gelegenheit, klassische Erzählstrukturen auf spielerische Weise zu erleben und aktiv mitzuwirken. Die Organisation des Ausflugs verlief ohne Zwischenfälle. Sowohl die An- und Abreise, als auch der Ablauf vor Ort gestalteten sich reibungslos. Die Klassen bewegten sich geschlossen durch das Gelände und fanden schnell ihre Plätze im Saal. Mit dem Besuch des Musicals setzte die Schule auf ein gemeinschaftliches Erlebnis, das sowohl kulturelle Erfahrung als auch aktive Beteiligung förderte. Der Vormittag endete mit vielen zufriedenen Gesichtern – und mit der Aussicht, ähnliche Unternehmungen auch künftig in das Schulleben zu integrieren.

