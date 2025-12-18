Weinheim – Schluss mit dicker Luft – Container-Kita Kuhweid wurde kurzfristig erweitert – Gutachten bescheinigt „stabile Lufthygiene“

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Simone Sass ist sichtlich erleichtert. „Jetzt können unsere Familien auch beruhigt in die Weihnachtsferien gehen“, freut sich die Leiterin der Weinheimer KiTa-Kuhweid, die seit jetzt vier Jahren in provisorischen Containern im Hof der früheren Schweitzer-Schule untergebracht ist. Der Stadt Weinheim ist es zur Freude der Erzieherinnen, Eltern und natürlich der Kinder noch vor Weihnachten gelungen, die Qualität der Raumluft, die im Sommer und Herbst zeitweise schlecht war, deutlich zu verbessern. Ein wesentlicher Baustein dieser Verbesserung schwebte in dieser Woche tonnenschwer über den Schulhof: Das war ein zusätzlicher Wohncontainer mit großen Fenstern, der – etwa 30 Quadratmeter groß – an die bestehende Anlage angedockt wurde. Damit verdoppelt sich die Fläche des Schlafbereichs der Krippenkinder – dieser Bereich war seinerzeit besonders auffällig. Ein Querlüften wird nun möglich. Das Anliefern und Anschrauben des Containers war am Kindergarten ein Spektakel, an der Hand ihrer Erzieherinnen durften die Kinder von Weitem vorsichtig zuschauen, wie die Stahlkiste an ihren neuen Platz schwebte. In den zurückliegenden Wochen hat sich die Raumluft in den Containern aber auch grundlegend verbessert. Das fachbiologische Gutachterbüro hat in einem neuen Bericht nach einer Untersuchung vom 11. November festgestellt und der Stadt mitgeteilt, „dass die lufthygienische Situation insgesamt als stabil“ zu bewerten sei. Die Nachuntersuchung von Raumklima und Hygienezustand der Inneneinheiten habe eine deutliche Verbesserung der Raumluftqualität und Anlagenhygiene gegenüber den Erstuntersuchungen ergeben“. Die CO₂-Werte, heißt es, liegen „überwiegend im unkritischen Bereich“. Und weiter: „Die Hygieneprüfung der Geräte zeigt keine gesundheitsrelevanten, jedoch vereinzelte hygienische Auffälligkeiten, die eine Reinigung erforderlich machen.“

Und darauf wurden die Nutzerinnen und Nutzer des Raumes in den vergangenen Wochen weiter sensibilisiert – auf Reinigen und regelmäßiges Stoßlüften. Das war entscheidend. Die Stadt lässt alle 14 Tage die Klimageräte und die Filter absaugen, alle vier Wochen werden die Klimageräte gewartet und desinfiziert. Wenn die Kinder nach den Weihnachtsferien am 7. Januar in die KiTa-Container zurückkehren, hat gerade eine Grundreinigung stattgefunden, Teppiche wurde gereinigt, Flächen abgewaschen. Für Simone Sass, ihre Kolleginnen, Eltern und Kinder, war der neue Container diese Woche wie ein Weihnachtsgeschenk. Das Kuhweid-Team freute sich aber auch über Post aus dem Rathaus: Der Spatenstich für den Neubau der Kita Kuhweid an der Kurt-Schumacher-Straße gibt es jetzt einen Termin: den 13. Januar. Dann sind die Tage im Container ohnehin gezählt.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 13:45