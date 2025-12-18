Weinheim – Nächste Runde für „Weinheim mobil“ – Zweite Öffentlichkeitsveranstaltung zum nachhaltigen Mobilitätsplan am 15. Januar in der Stadthalle

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie kann die Mobilität in Weinheim zukunftsfähig gestaltet werden? Wie lassen sich verschiedene Verkehrsmittel besser miteinander verbinden? Und was zeichnet ein lebenswertes, nachhaltiges und klimagerechtes Weinheim für alle im Jahr 2040 aus?

Seit Herbst 2024 arbeitet die Stadt Weinheim an einem nachhaltigen Mobilitätsplan, der Antworten auf diese Fragen liefert. Ein Meilenstein dieses Prozesses ist die zweite Öffentlichkeitsveranstaltung am Donnerstag, 15. Januar 2026, von 18.30 bis 21 Uhr in der Stadthalle Weinheim (Birkenauer Talstraße 1). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.In der Veranstaltung wird ein Einblick in den aktuellen Stand des Mobilitätsplans gegeben und das weitere Vorgehen für die nächsten Monate erläutert. Zudem werden die Ergebnisse aus der vergangenen Arbeitsgruppensitzung vorgestellt. Im Mittelpunkt steht der Dialog zu Maßnahmen, die auf Basis der bisherigen Analyse- und Beteiligungsergebnisse erarbeitet wurden. Alle Weinheimerinnen und Weinheimer sind eingeladen, sich einzubringen und die vorgeschlagenen Maßnahmen zu diskutieren und zu priorisieren. Die Veranstaltung stellt ein wichtiges Element dar, da der Mobilitätsplan mit seinen Maßnahmen wegweisend für die nächsten Jahrzehnte sein wird; der Prozess lebt von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Als zentrale Informations- und Beteiligungsplattform dient www.weinheim-mobil.de, auf der fortlaufend neue Arbeitsergebnisse und Dokumentationen veröffentlicht werden. Interessierte können sich dort auch für den Newsletter „Weinheim mobil“ anmelden.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:48