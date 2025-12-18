Weinheim – Feine Küche trifft Heimatbonus – Zweiburgen-Gutschein jetzt auch im Schlosspark-Restaurant by Tristan Brandt einlösbar

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Zweiburgen-Gutschein bekommt prominenten Zuwachs: Ab sofort kann der beliebte Stadtgutschein auch im Schlosspark-Restaurant by Tristan Brandt in Weinheim eingelöst werden. Damit gehört das Restaurant des renommierten Spitzenkochs offiziell zum Kreis der Akzeptanzstellen – ein weiterer Schritt zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und Genusskultur. Tristan Brandt fühlt sich in Weinheim längst zuhause und begrüßt die Idee hinter dem Zweiburgen-Gutschein ausdrücklich. „Der Zweiburgen-Gutschein verbindet Menschen mit ihrer Stadt. Er steht für Regionalität, Qualität und dafür, bewusst vor Ort zu genießen. Genau diese Werte leben wir auch im Schlosspark-Restaurant – deshalb freue ich mich sehr, nun Teil dieses Netzwerks zu sein“, so Brandt. Bereits jetzt kann der Zweiburgen-Gutschein in zahlreichen Gastronomiebetrieben eingelöst werden, darunter das Café Florian, Diebsloch, Restaurant Tafelspitz, Platzhirsch, So Restaurant, die Wachenburg, die Woinemer Hausbrauerei sowie das Restaurant Zum Schwarzen Ochsen. Mit dem Schlosspark-Restaurant kommt nun ein weiterer kulinarischer Anziehungspunkt hinzu. Insgesamt zählt der Zweiburgen-Gutschein inzwischen 55 Einlösestellen – von A wie Amend bis Z wie Zehender.

Ob neue Mode bei Modepark Röther, Second-Hand-Schätze im DRK-Laden, Beauty-Angebote in der Verschönerei oder sportliche Aktivitäten im Movement Gym: Der Gutschein bietet für jeden Geschmack und jeden Anlass das passende Angebot. Gerade im Weihnachtsgeschäft erfreuen sich Gutscheine großer Beliebtheit. Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt, dass die meisten Menschen in diesem Jahr planen, Gutscheine zu verschenken. Der Zweiburgen-Gutschein steht dabei nicht nur für Freude beim Beschenkten, sondern auch für ein Stück Heimat: Er hält die Kaufkraft in Weinheim und trägt aktiv zu einer lebendigen Innenstadt bei. Aktuell sind bereits über 100.000 Euro an noch nicht genutztem Zweiburgen-Gutscheinwert im Umlauf. Ein guter Grund also, sich selbst oder anderen eine Freude zu machen – vielleicht bei einem genussvollen Besuch im Schlosspark-Restaurant by Tristan Brandt.

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:52