Landau / Metropolregion Rhein-Necka(red/ak) – „Personalwechsel“ in verschiedenen Ausschüssen des Kreistags Südliche Weinstraße: In seiner jüngsten Sitzung haben die Kreistagsmitglieder mehrere Ersatzleute für ausgeschiedene Ausschussmitglieder und Mitglieder der Zweckverbandsversammlung für die Paul-Moor-Schule in Landau gewählt.

Im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Weinbau und Landwirtschaft (UKWL) hat Daniela Wisser (CDU) ihr Mandat niedergelegt. Als Nachfolgerin wurde Charmaine Beyer (CDU) gewählt. Auch im Ausschuss für die Kreismusikschule hat Wisser ihr Mandat aufgegeben, ihre Nachfolgerin ist Nadine Anton (CDU).

Der Landkreis Südliche Weinstraße hat – neben der Stadt Landau, der Stadt Neustadt an der Weinstraße sowie dem Landkreis Germersheim – ein Stimmrecht in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Paul-Moor-Schule Landau, einer Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Grund dafür ist, dass Schülerinnen und Schüler mit entsprechendem Förderbedarf auch aus dem Kreis SÜW die Schule besuchen können. Da die Verbandsordnung des Zweckverbands in diesem Jahr geändert wurde, ergab sich eine geänderte Sitzverteilung. Somit gehören dem Gremium aus dem Landkreis Südliche Weinstraße nur noch zwei statt drei vom Kreistag gewählte Vertreterinnen und Vertreter an. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am vergangenen Montag Charmaine Beyer (CDU) sowie Erwin Welsch (SPD) gewählt. Vertretungen sind Michaela Burkschat (CDU) beziehungsweise Maria Eichenlaub (FWG).

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 17:37