Speyer – Sicher unterwegs in der Nacht – Stadt Speyer startet Pilotprojekt „Frauen-Jugend-Nacht-Taxi“

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 1. Januar 2026 bietet die Stadt Speyer in Kooperation mit örtlichen Taxiunternehmen ein Frauen-Jugend-Nacht-Taxi an. Ziel dieses neuen Angebots ist es, Frauen sowie Mädchen und Jungen bis 18 Jahre in den Abend- und Nachtstunden sicher, zuverlässig und zu einem ermäßigten Preis nach Hause zu bringen. Das Frauen-Jugend-Nacht-Taxi kann ausschließlich im Stadtgebiet Speyer genutzt werden. Es richtet sich an in Speyer mit Wohnsitz gemeldete Frauen jeden Alters sowie an Mädchen und Jungen bis 18 Jahre, einschließlich trans Frauen und trans weiblicher Personen. Die Stadt Speyer unterstützt jede Fahrt mit einem Zuschuss von fünf Euro, der den Fahrpreis für das Nachttaxi entsprechend reduziert. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Nachttaxi-Gutschein, der kostenfrei im Bürgerbüro Speyer erhältlich ist. Die Anzahl der Gutscheine pro berechtigter Person ist limitiert. Für die Einzelbeförderung kann nur ein Gutschein eingelöst werden. „Mit der vergünstigten Nutzung des Frauen-Jugend-Nacht-Taxis wollen wir mehr Flexibilität und ein höheres Maß an Sicherheit in den Abend- und Nachtstunden bieten. Es ist uns wichtig, dass jede junge Person und jede Frau in Speyer sicher nach Hause kommt, ohne sich Sorgen um ihre Heimreise machen zu müssen“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Mit dem Gutschein ist es möglich, ein Taxi telefonisch zu bestellen oder am Fahrbahnrand herzuwinken. Feste Haltestellen sind hierfür nicht erforderlich. Die Fahrgäste werden direkt bis vor die Haustür gefahren, um eine sichere Heimreise in der Nacht zu gewährleisten. Das Angebot wird zunächst für zwei Jahre als Modellversuch eingeführt. Während dieser Zeit wird die Nutzung des Angebots beobachtet, um zu prüfen, wie es angenommen wird und welche Weiterentwicklungen zukünftig möglich sind. Das Frauen-Jugend-Nacht-Taxi steht ganzjährig zur Verfügung. Die Fahrzeiten orientieren sich an typischen Ausgeh-, Veranstaltungs- und Heimwegzeiten und umfassen Abend-, Nacht- und Frühverkehre an Werktagen sowie erweiterte Zeiträume an Wochenenden und Feiertagen.

Quelle

Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 13:53