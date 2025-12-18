Rhein-Pfalz-Kreis – Schließzeiten der Kreisbäder in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Maxdorf / Schifferstadt / Römerberg. Die vier Bäder des Rhein-Pfalz-Kreises – das Aquabella in Mutterstadt, das Heidespaß Maxdorf-Lambsheim sowie die Kreisbäder in Schifferstadt und Römerberg – haben am 24., 25., 31. Dezember 2025 sowie am 1. Januar 2026 geschlossen.



Auch am 26. Dezember 2025 haben die Bäder geschlossen, mit einer Ausnahme: Das Aquabella hat am zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das gilt sowohl für den Schwimm- als auch den Saunabereich.

Das Kreisbäder-Team wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

Foto MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:06