Neustadt an der Weinstraße / Mußbach / Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten kam es am Mittwoch, 18. Dezember 2025, gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße L516 zwischen Mußbach und Deidesheim. Zwei Pkw prallten im Begegnungsverkehr frontal aufeinander.

Nach derzeitigen Erkenntnissen waren zwei Fahrzeuge mit insgesamt vier Insassen an dem Unfall beteiligt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Pkw massiv beschädigt und stark deformiert.

Feuerwehr befreit zwei Personen mit hydraulischem Rettungsgerät

Die Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße musste zwei Personen aus einem der Unfallfahrzeuge mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Die beiden Verletzten wurden als schwerst verletzt eingestuft und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen transportiert.

In dem zweiten beteiligten Fahrzeug befanden sich ebenfalls zwei Insassen, die bei dem Frontalcrash schwere Verletzungen erlitten. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

L516 weiterhin voll gesperrt – umfangreiche Einsatzmaßnahmen

Die L516 zwischen Mußbach und Deidesheim wurde nach dem Unfall vollständig gesperrt und ist zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin nicht befahrbar. Die Sperrung ist aufgrund der umfangreichen Rettungs-, Bergungs- und Ermittlungsarbeiten notwendig. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Im Einsatz befanden sich Polizei, die Feuerwehr Neustadt, mehrere Rettungsdienste sowie Notärzte. Die Feuerwehr übernahm neben der technischen Rettung auch die Absicherung der Unfallstelle, das Binden auslaufender Betriebsstoffe sowie das Ausleuchten der Einsatzstelle, um die Arbeiten der Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Fahrzeuge mit Totalschaden – Gutachter zur Unfallursache eingeschaltet

Wie Bilder von der Unfallstelle zeigen, wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass von einem technischen Totalschaden auszugehen ist. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zur genauen Schwere der Verletzungen, zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen bekannt geben.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 21:51