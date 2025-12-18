Neustadt – Vandalismus an Schule: Geschmückter Weihnachtsbaum zerstört

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter beschädigen Christbaum auf dem Schulhof der Schöntalschule – Polizei bittet um Hinweise

Auf dem Schulhof der Schöntalschule in der Sauterstraße 95 kam es in der Zeit von Dienstag, 16. Dezember 2025, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 17. Dezember 2025, 07:00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter zerstörten einen dort aufgestellten und für die Schulkinder festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Christbaumkugeln vom Baum gerissen, auf den Boden geworfen und zertreten. Zudem wurde die am Tannenbaum befestigte Lichterkette abgerissen und beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 60 Euro.

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schulhofs gemacht haben oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Jede Beobachtung, auch scheinbar unwichtige Details, kann für die Ermittlungen relevant sein.

