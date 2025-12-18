Neustadt  – Pfalz Touristik stellt die Pfalz auf der Urlaubsmesse CMT 2026 in Stuttgart vor

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der Urlaubsmesse CMT (Caravan, Motor, Touristik) vom 17. bis 25. Januar 2026 in Stuttgart präsentiert sich die Pfalz in Halle 6, Stand F11 auf besondere Weise. Besucherinnen und Besucher können am Stand der Pfalz Touristik auf eine digitale Entdeckungsreise durch die Region gehen: Ein großes Infoterminal zeigt eine individuell bedienbare 360°-Panoramatour, die einen Flug über Landschaften, Weinberge, Burgen und Sehenswürdigkeiten ermöglicht – entlang der Deutschen Weinstraße, über die Rheinebene bis tief ins Pfälzer Bergland und durch das UNESCO-Biosphärenreservat Pfälzerwald. Die Tour umfasst mehr als 80 Panoramaansichten ausgewählter Orte sowie über 600 verknüpfte Inhalte – von Wander- und Radtouren über kulturelle Highlights bis hin zu saisonalen Tipps. Die Region lässt sich bequem per PC, Smartphone oder VR-Brille erkunden – auf der CMT auch direkt am Infoterminal. So können sich Interessierte inspirieren lassen und gezielt Informationen für ihren Aufenthalt sammeln. Die virtuelle 360°-Tour entstand in Zusammenarbeit mit der Heimatlichter GmbH, die für die technische Umsetzung verantwortlich war, und wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz gefördert. Sie ist jederzeit unter 360.pfalz.de abrufbar.

Klassiker im Gepäck: Wandern, Radfahren und Camping

Neben den digitalen Angeboten bringt die Pfalz Touristik auch bewährte Klassiker mit nach Stuttgart. Beliebte Broschüren wie die „Wanderkarte Pfalz“, die „Radkarte Pfalz“ sowie der Flyer „Wohnmobil & Camping“ stehen am Stand zur Verfügung. Auch die traditionsreiche Pfälzer Mandelblüte wird auf der CMT vorgestellt und markiert den Startschuss in die neue Saison, die bereits wenige Wochen nach der Messe beginnt. Die CMT lädt dazu ein, die Pfalz in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken – eine Region, die zu jeder Jahreszeit ihren besonderen Charme entfaltet. Die Pfalz Touristik heißt gemeinsam mit den Tourismusorganisationen der Landkreise Donnersbergkreis, Germersheim, Kusel, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz alle Besucherinnen und Besucher herzlich am Stand F11 willkommen. Im persönlichen Austausch geben die Kolleginnen und Kollegen vor Ort Einblicke und Geheimtipps aus ihren Regionen – etwa zum Familienerlebnis an der Waldmurmelbahn am Donnersberg, zu digitalen Angeboten rund um die Kulturschätze im Landkreis Kusel, zur neuen barrierearmen Radroute „Rhein-&-Römer-Schleife“ in der Südpfalz (Kreis Germersheim), zu barrierefreien Erlebnissen und Picknick-Ideen an der Südlichen Weinstraße sowie zu Genussangeboten aus der Südwestpfalz. Für genussvolle Momente sorgt der Pfalzwein e.V., der am Stand ausgewählte Pfälzer Weine zur Verkostung ausschenkt und zum Verweilen einlädt.

