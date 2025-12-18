Neustadt – ERSTMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der L516 zwischen Mußbach und Deidesheim – Aktuell Sperrung der L516

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Schwerer Verkehrsunfall bei Mussbach

Sperrung der L516 zwischen Königsbach / Deidesheim und Mußbach.

Auf der Landesstraße L516 zwischen Deidesheim und Mußbach kam es am heutigen Tag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten die Autos aus bislang ungeklärter Ursache miteinander.

In einem der Fahrzeuge wurden zwei Personen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Insgesamt wurden alle beteiligten Personen bei dem Unfall verletzt. Zwei Personen erlitten nach Angaben der Einsatzkräfte schwere Verletzungen. Über die genaue Schwere der weiteren Verletzungen liegen derzeit noch keine abschließenden Informationen vor.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die L516 ist aktuell weiterhin voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

MRN News.de wird nachberichten

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 19:03