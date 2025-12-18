Mosbach/Obrigheim/Sinsheim – Wichtel brachten 200 Geschenke – Firma Interroll bedachte bei Wunschbaum-Aktion Menschen aus der Johannes-Diakonie

Mosbach/Obrigheim/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einer Wunschbaum-Aktion haben die Firmen Interroll Conveyor und Interroll Automation Menschen mit Behinderung in der Johannes-Diakonie mit kleinen und großen Überraschungen beschenkt. Rund 200 liebevoll verpackte Geschenke wurden bei verschiedenen Weihnachtsfeiern übergeben – ein beeindruckendes Zeichen für soziales Miteinander und gelebte Nächstenliebe. Die Interroll-Gruppe ist internationaler Marktführer für Produkte und Lösungen in der Fördertechnik mit 35 Standorten weltweit. Viele Einrichtungen der Johannes-Diakonie beteiligten sich. Schülerinnen und Schüler der Johannesberg Schule, Kinder des Schulkindergartens „Die Kleckse“ und der Rehaklinik Mosbach sowie Seniorinnen und Senioren mit Behinderung der Seniorentagesstätte in Mosbach hatten im Vorfeld der Aktion Weihnachtswünsche abgegeben. Die Weihnachtswichtel von Interroll, Rebekka Mehl-Herold, Karola Kunkat und Gino Heck, hatten daraufhin Zettel mit den Wünschen am Wunschbaum im Unternehmen platziert. Die Mitarbeitenden konnten sich einen Wunsch aussuchen und das dazugehörige Geschenk selbst besorgen oder von den drei Wichteln besorgen lassen.

Vor kurzem kamen die Wichtel zur Übergabe in die Einrichtungen der Johannes-Diakonie. Die Geschenke wurden von den Weihnachtswichteln in selbstgenähten Säcken verpackt und sorgfältig zu den Weihnachtsfeiern transportiert. Die Freude der Beschenkten war groß – und die Aktion wiederholt ein voller Erfolg. Der Geschäftsführer Deutschland von Interroll, Marcel Bierbrauer, unterstützte und begleitete die Übergabe der Geschenke teils persönlich. „Die Wunschbaum-Aktion ist für uns und unsere Mitarbeitenden eine Herzensangelegenheit“, betonte er. Der Vorstand der Johannes-Diakonie, Dr. Martin Holler, ergänzte: „Gerade in der jetzigen Zeit ist der soziale Zusammenhalt wichtig. Interroll setzt hier ein klares Zeichen und ist stark für Menschen.“ Ein Teil der Geschenke wurde bei der Weihnachtsfeier der Johannesberg Schule übergeben. Außer den Interroll-Gästen war auch der Nikolaus vor Ort. Die vorgezogene Bescherung sorgte nicht nur bei Kindern und Jugendlichen für Begeisterung. Auch Schulleiter Florian Hagyo-Dold zeigte sich tief beeindruckt: „Ich bin gerührt von so viel Herzlichkeit und Engagement. Jedem Kind einen individuellen Wunsch zu erfüllen, das ist eine Leistung, die eigentlich überirdische Kräfte braucht.“

