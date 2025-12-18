Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Landgericht Mannheim hat den Täter der tödlichen Fahrt vom 3. März 2025 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem ordnete das Gericht an, dass der 40-Jährige bis auf Weiteres in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Das Urteil markiert einen juristischen Abschluss des Strafverfahrens, kann jedoch das Leid der Betroffenen und Hinterbliebenen nicht lindern. Die Tat hatte Mannheim tief erschüttert und weit über die Stadtgrenzen hinaus Bestürzung ausgelöst.

Oberbürgermeister Christian Specht äußerte sich im Anschluss an das Urteil wie folgt: „Auch nach dem erwartungsgemäß harten Urteil bleibt die tiefe Erschütterung über die Todesfahrt. Zwei Menschen wurden bei der schrecklichen Tat ermordet, viele weitere verletzt und traumatisiert. Dieses Verbrechen hat tiefe Spuren bei den Betroffenen, ihren Angehörigen und in unserer gesamten Stadtgesellschaft hinterlassen.

Uns ist bewusst: Mit dem Urteil ist für die Betroffenen, für die Hinterbliebenen und für alle, die diese Tat unmittelbar oder mittelbar erlebt haben, nichts ‚abgeschlossen‘. Der Schmerz, die Trauer und die Verarbeitung des schrecklichen Geschehens werden Zeit brauchen – und sie werden viele Menschen noch lange begleiten.

Die Todesfahrt hat uns deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gemeinschaft ist – aber auch wie stark sie sein kann, wenn Menschen füreinander einstehen. Ich denke dabei nicht nur an den mutigen und vorbildlichen Taxifahrer, der durch sein entschlossenes Handeln noch Schlimmeres verhindert hat. Mein Dank gilt ebenso allen Einsatzkräften, den Rettungsdiensten, den Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kliniken. Besonders danke ich auch den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in dieser Ausnahmesituation mit großem Mitgefühl, Ruhe und Menschlichkeit reagiert haben.

Mannheim hat in diesen schweren Stunden gezeigt, dass unsere Stadt zusammenhält. Unsere Gedanken sind weiterhin bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die das Geschehen verarbeiten müssen. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Solidarität.“

Das Urteil unterstreicht die Schwere der Tat und die weitreichenden Folgen für die Betroffenen sowie für die Stadtgesellschaft insgesamt. Mannheim steht weiterhin an der Seite der Opfer, ihrer Familien und aller Menschen, die die Ereignisse verarbeiten müssen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 15:56