Todesfahrt Mannheim März25
18.12.2025, 15:56 Uhr

Mannheim – Todesfahrer von Mannheim bekommt Lebenslang – Oberbürgermeister Specht äußert sich zum Urteil

Todesfahrt Mannheim März25Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Landgericht Mannheim hat den Täter der tödlichen Fahrt vom 3. März 2025 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem ordnete das Gericht an, dass der 40-Jährige bis auf Weiteres in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Das Urteil markiert einen juristischen Abschluss des Strafverfahrens, kann jedoch das Leid der Betroffenen und Hinterbliebenen nicht lindern. Die Tat hatte Mannheim tief erschüttert und weit über die Stadtgrenzen hinaus Bestürzung ausgelöst.

Oberbürgermeister Christian Specht äußerte sich im Anschluss an das Urteil wie folgt: „Auch nach dem erwartungsgemäß harten Urteil bleibt die tiefe Erschütterung über die Todesfahrt. Zwei Menschen wurden bei der schrecklichen Tat ermordet, viele weitere verletzt und traumatisiert. Dieses Verbrechen hat tiefe Spuren bei den Betroffenen, ihren Angehörigen und in unserer gesamten Stadtgesellschaft hinterlassen.

Uns ist bewusst: Mit dem Urteil ist für die Betroffenen, für die Hinterbliebenen und für alle, die diese Tat unmittelbar oder mittelbar erlebt haben, nichts ‚abgeschlossen‘. Der Schmerz, die Trauer und die Verarbeitung des schrecklichen Geschehens werden Zeit brauchen – und sie werden viele Menschen noch lange begleiten.

Die Todesfahrt hat uns deutlich vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gemeinschaft ist – aber auch wie stark sie sein kann, wenn Menschen füreinander einstehen. Ich denke dabei nicht nur an den mutigen und vorbildlichen Taxifahrer, der durch sein entschlossenes Handeln noch Schlimmeres verhindert hat. Mein Dank gilt ebenso allen Einsatzkräften, den Rettungsdiensten, den Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kliniken. Besonders danke ich auch den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in dieser Ausnahmesituation mit großem Mitgefühl, Ruhe und Menschlichkeit reagiert haben.

Mannheim hat in diesen schweren Stunden gezeigt, dass unsere Stadt zusammenhält. Unsere Gedanken sind weiterhin bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die das Geschehen verarbeiten müssen. Ihnen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl und unsere Solidarität.“

Das Urteil unterstreicht die Schwere der Tat und die weitreichenden Folgen für die Betroffenen sowie für die Stadtgesellschaft insgesamt. Mannheim steht weiterhin an der Seite der Opfer, ihrer Familien und aller Menschen, die die Ereignisse verarbeiten müssen.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 15:56

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Landau – Kreistag wählt Ersatzleute für verschiedene Ausschüsse

    • Landau – Kreistag wählt Ersatzleute für verschiedene Ausschüsse
      Landau / Metropolregion Rhein-Necka(red/ak) – „Personalwechsel“ in verschiedenen Ausschüssen des Kreistags Südliche Weinstraße: In seiner jüngsten Sitzung haben die Kreistagsmitglieder mehrere Ersatzleute für ausgeschiedene Ausschussmitglieder und Mitglieder der Zweckverbandsversammlung für die Paul-Moor-Schule in Landau gewählt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Weinbau und Landwirtschaft (UKWL) hat Daniela Wisser (CDU) ihr Mandat niedergelegt. Als ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Müllabfuhrtermine verschieben sich um Weihnachten

    • Heidelberg – Müllabfuhrtermine verschieben sich um Weihnachten
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der Weihnachtsfeiertage, Neujahr sowie des Feiertags „Heilige Drei Könige“ verschieben sich die Abfuhrtermine der Müllabfuhr. Die erste abweichende Abfuhr findet bereits am Samstag, 20. Dezember 2025, statt. Betroffen sind immer alle Abfallfraktionen (Restabfall, Bioabfall, Gelbe Säcke/Gelbe Tonnen, Papierabfall, Bündelsammlung, Speisereste, Glas und Abfälle zur Verwertung). INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Weihnachtsfeiertage ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Übernachtungsteuer: Buchbare Privatzimmer und Ferienwohnungen bis 31. Dezember melden

    • Heidelberg – Übernachtungsteuer: Buchbare Privatzimmer und Ferienwohnungen bis 31. Dezember melden
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg gilt seit dem 1. Oktober 2025 eine Übernachtungsteuer („City Tax“): Alle Beherbergungsbetriebe, die ihren Betrieb noch nicht bei der Steuerabteilung der Stadt Heidelberg gemeldet haben, müssen dies bis spätestens 31. Dezember 2025 nachzuholen. Insbesondere die Vermietenden von buchbaren Privatzimmern und Ferienwohnungen, wie sie über Portale wie Airbnb gebucht ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Besucherparkausweise für 2025 sind vorerst auch 2026 gültig

    • Heidelberg – Besucherparkausweise für 2025 sind vorerst auch 2026 gültig
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg arbeitet an einem neuen Konzept für Besucherparkausweise. Dieses soll bis zum Beginn des zweiten Quartals 2026 umgesetzt werden. Bis das neue Konzept greift, gelten in den Bereichen mit Anwohnerparken weiterhin die für 2025 ausgestellten Besucherparkausweise. Wer keine Besucherparkausweise mehr hat, kann nach den bisher geltenden Regelungen Besucherparkausweise ... Mehr lesen»

      Heidelberg – Oberbürgermeister Eckart Würzner spendet 1000 Euro für ein Malteser-Weihnachtsfestmahl für Obdachlose (Video)

    • Heidelberg – Oberbürgermeister Eckart Würzner spendet 1000 Euro für ein Malteser-Weihnachtsfestmahl für Obdachlose (Video)
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Miteinanders. Doch das gemeinsame Beisammensein mit Freunden und Familie ist nicht für alle selbstverständlich. Obdachlose besipielsweise. Für diese Menschen serviert der Malteser Hilfsdienst seit 30 Jahren an Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember ein selber zubereitetes Weihnachtsfestmahl. Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart ... Mehr lesen»

      Mosbach/Obrigheim/Sinsheim – Wichtel brachten 200 Geschenke – Firma Interroll bedachte bei Wunschbaum-Aktion Menschen aus der Johannes-Diakonie

    • Mosbach/Obrigheim/Sinsheim – Wichtel brachten 200 Geschenke – Firma Interroll bedachte bei Wunschbaum-Aktion Menschen aus der Johannes-Diakonie
      Mosbach/Obrigheim/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einer Wunschbaum-Aktion haben die Firmen Interroll Conveyor und Interroll Automation Menschen mit Behinderung in der Johannes-Diakonie mit kleinen und großen Überraschungen beschenkt. Rund 200 liebevoll verpackte Geschenke wurden bei verschiedenen Weihnachtsfeiern übergeben – ein beeindruckendes Zeichen für soziales Miteinander und gelebte Nächstenliebe. Die Interroll-Gruppe ist internationaler Marktführer für Produkte und Lösungen in ... Mehr lesen»

      Mannheim – Theodor Fliedner Stiftung realisiert Betreutes Wohnen und Kita

    • Mannheim – Theodor Fliedner Stiftung realisiert Betreutes Wohnen und Kita
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Mannheim-Niederfeld realisiert die Theodor Fliedner Stiftung ein generationenübergreifendes Kinder- und Seniorenprojekt: Bis Herbst 2027 sollen auf einem Baugrundstück in der Alberichstraße 100-102 ein Betreutes Wohnen für Senior*innen sowie eine Kindertagesstätte gebaut werden. Am 17. Dezember wurde das Projekt im Bezirksbereit Neckarau präsentiert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Der generationenübergreifende Ansatz hat ... Mehr lesen»

      Landau – Trekking Pfalz: Erfolgreiche Saison 2025 – Jetzt Plätze für 2026 sichern!

    • Landau – Trekking Pfalz: Erfolgreiche Saison 2025 – Jetzt Plätze für 2026 sichern!
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Trekking-Saison 2025 war erneut ein großer Erfolg: Zahlreiche Naturfreunde und Outdoorbegeisterte nutzten die Gelegenheit, die einzigartige Landschaft des Pfälzerwaldes und Pfälzer Berglandes hautnah zu erleben. Die Nachfrage nach den 15 naturnahen Trekkingplätzen ist ungebrochen – ein Zeichen dafür, wie sehr Menschen die Ruhe und Ursprünglichkeit der Natur schätzen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Rückblick ... Mehr lesen»

      Waibstadt – Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

    • Waibstadt – Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich
      Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagvormittag gegen 8:45 Uhr kam ein 30-jähriger Autofahrer von der Waibstadter Straße ab und überschlug sich. Der Mann war zwischen Waibstadt und Epfenbach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierdurch verlor der 30-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn ... Mehr lesen»

      Kandel – Unfall auf der A65 bei Kandel Süd

    • Kandel – Unfall auf der A65 bei Kandel Süd
      Kandel/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17.12.25 gegen 11:40h kam ein Sattelzug auf der A65 in Höhe Kandel Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe von dem rechten auf den linken Fahrstreifen ab. Dort kollidierte er mit einem überholenden PKW. Anschließend schlug der Sattelzug in die betonierte Fahrbahnabtrennung ein. Beiden Fahrzeugführern gelang es ihr Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abzustellen. Bei ... Mehr lesen»

