Ludwigshafen – Lions-Club Schifferstadt – Goldener Hut spendet 700 Euro an LU can learn

Ludwigshafen / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Bessere Zukunftsperspektiven für junge Menschen

Lions-Club Schifferstadt – Goldener Hut spendet 700 Euro an LU can learn

Prof. Dr. Matthias Wiechers und Dr. Max Steiger, amtierender Präsident des Lions-Club Schifferstadt – Goldener Hut, haben dem Bildungsprojekt LU can learn am Freitag, 12.12.2025, eine Spende in Höhe von 700 Euro überreicht.

Mit der Spende möchte der Lions Club gezielt die Arbeit von LU can learn unterstützen – insbesondere die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien. Vor dem Hintergrund steigender Zahlen junger Menschen ohne Schulabschluss in Deutschland ist es dem Lions Club Schifferstadt ein wichtiges Anliegen, Projekte wie Lu can learn zu fördern. Besonders hervorgehoben wurde dabei der hohe Stellenwert des zivilgesellschaftlichen Engagements, das bei LU can learn durch die Mitwirkung zahlreicher Ehrenamtlicher sichtbar und wirksam wird.

Max Berger, Projektkoordinator von LU can learn, bedankte sich herzlich für die Unterstützung. Das Projekt lebt vom freiwilligen Engagement vieler Beteiligter und ist darüber hinaus in hohem Maße spendenfinanziert. „Jede Zuwendung trägt dazu bei, Bildungsangebote aufrechtzuerhalten und jungen Menschen bessere Zukunftsperspektiven zu eröffnen“, so Berger.

Bild (Lions-Club Schifferstadt) (von links): Prof. Dr. Matthias Wiechers und Dr. Max Steiger vom Lions-Club Schifferstadt überreichen die Spende an Max Berger und Tobias Zimmermann SJ, Direktor des HPH

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:18