Landau – Verkehrsanpassungen in Landau – Tempo 30, Fahrradstraßen und verkehrsberuhigter Bereich

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Weniger Hektik, mehr Sicherheit und mehr Platz für nachhaltige Mobilität: Mit neuen Tempo-30-Strecken, Fahrradstraßen und einem verkehrsberuhigten Bereich setzt die Stadt Landau auf mehr Sicherheit, Lebensqualität und Klimaschutz. So wurde der Ostring im Bereich der beiden Fußgängerüberwege Höhe Café Cosmo und Bahnhof-Apotheke jetzt neu als Tempo-30-Strecke ausgewiesen und die bestehende Tempo-30-Strecke in der Hindenburgstraße bis zur Bodelschwinghstraße ausgeweitet. Im neuen Jahr kommt eine Tempo-30-Zone im Bereich des östlichen Nordrings und der nördlichen Schlachthofstraße dazu. Mehr Raum für Menschen entsteht in der Eutzinger Straße: Hier wird der verkehrsberuhigte Bereich, in dem Fußgängerinnen und Fußgänger Vorrang haben und der Verkehr deutlich entschleunigt wird, ab Freitag, 19. Dezember, über den Philosophengarten hinaus bis zum Spiel- und Sportcampus ausgedehnt. Auch für den Radverkehr gibt es gute Nachrichten. Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ werden die Parkstraße, die Wallstraße und die Robert-Koch-Straße zu Fahrradstraßen. Diese Regelung gilt ebenfalls ab 19. Dezember. Damit setzt die Stadt Landau ein weiteres Zeichen für nachhaltige Mobilität und mehr Sicherheit für Radfahrende. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Aufmerksamkeit und gegenseitige Rücksichtnahme, damit die neuen Regelungen gut funktionieren und zu einem sicheren Miteinander im Straßenverkehr führen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:41