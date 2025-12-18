Landau – Trekking Pfalz: Erfolgreiche Saison 2025 – Jetzt Plätze für 2026 sichern!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Trekking-Saison 2025 war erneut ein großer Erfolg: Zahlreiche Naturfreunde und Outdoorbegeisterte nutzten die Gelegenheit, die einzigartige Landschaft des Pfälzerwaldes und Pfälzer Berglandes hautnah zu erleben. Die Nachfrage nach den 15 naturnahen Trekkingplätzen ist ungebrochen – ein Zeichen dafür, wie sehr Menschen die Ruhe und Ursprünglichkeit der Natur schätzen.

Rückblick 2025: Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

Auch in diesem Jahr spielte die Waldbrandprävention eine zentrale Rolle. Aufgrund längerer Trockenperioden mussten zeitweise Feuerverbote ausgesprochen werden. Wichtig: Bei Feuerverbot bleiben die Plätze geöffnet, es ist lediglich das Entzünden von Feuer – auch mit Brennern – untersagt. Diese Maßnahme wird von den Gästen inzwischen gut akzeptiert, denn der Schutz des Waldes hat oberste Priorität. Zusätzlich wurden alle Plätze mit Feuerpatschen ausgestattet, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Nachhaltigkeit: Spenden für den Wald

Trekking Pfalz hat in den letzten Jahren mehrere Klima- oder Naturschutzprojekte unterstützt: zuletzt gingen 1.000 Euro an ein Projekt zum Schutz von Fledermäusen in einem alten Bergbaustollen in Imsbach.



Jetzt für 2026 buchen!

Die kommende Saison läuft vom 01. April bis 01. November 2026. Buchungen sind ab sofort möglich – die Plätze sind erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. Reservierungen erfolgen online unter www.trekking-pfalz.de.

Trekking Pfalz – Natur erleben, bewusst genießen

Jeder Platz bietet vier Lagerflächen, eine gesicherte Feuerstelle (sofern kein Feuerverbot gilt) und eine einfache Komposttoilette. Wasser und Verpflegung bringen die Gäste selbst mit, Müll wird wieder mitgenommen – ganz im Sinne eines nachhaltigen Naturerlebnisses.

Extra-Tipp: SÜW-App für die perfekte Tourenplanung

Die kostenfreie SÜW-App ist der ideale Begleiter für alle Trekkingfans. Sie bietet aktuelle Infos zu Wanderwegen, Trekkingplätzen, Hütten, ÖPNV-Anbindung und eventuellen Sperrungen. Jetzt mit neuem Update für noch bessere Navigation! www.trekking-pfalz.de

