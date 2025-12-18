Landau – Spannende Lesungen, lehrreiche Vorträge und eine Lesenacht der Vielfalt – Stadtbibliothek Landau stellt Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr 2026 vor

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Jetzt schon in den Kalender eintragen: Das Team der Stadtbibliothek Landau hat für die erste Jahreshälfte 2026 ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Es umfasst Vorträge, Lesungen und eine Ausstellung. Gemeinsam mit den beiden Leiterinnen, Amelie Löhlein und Sabine Schäfer, hat Beigeordnete Lena Dürphold die einzelnen Termine jetzt vorgestellt. Den Auftakt macht am Donnerstag, 5. Februar, ein Vortrag über naturnahe Gärten. „Unsere Stadtbibliothek ist mehr als ein Ort zum Ausleihen von Büchern. Sie ist ein lebendiger Treffpunkt für Menschen jeden Alters, die neugierig auf Neues sind, Freude am Entdecken haben oder einfach eine inspirierende Zeit verbringen möchten“, betont Lena Dürphold. „Auch im ersten Halbjahr 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm voller spannender Vorträge, Lesungen und besonderer Aktionen, das sowohl Wissensdurst stillt als auch Unterhaltung bietet. Ich bin sehr dankbar für das Engagement des Teams und aller Beteiligten, die dieses abwechslungsreiche Programm möglich gemacht haben und damit unsere Stadtbibliothek zu einem so besonderen kulturellen Ort machen.“

„Wir freuen uns auf jede einzelne Veranstaltung im ersten Halbjahr 2026, denn jede von ihnen bringt auf ihre Weise Wissen, Inspiration und Unterhaltung“, erklären Amelie Löhlein und Sabine Schäfer. „Besonders gespannt sind wir auf die Lesenacht der Vielfalt, die das Netzwerk Queere Südpfalz im Juni gemeinsam mit der städtischen Gleichstellungsstelle bei uns veranstalten wird. Solche Veranstaltungen zeigen, wie Literatur Menschen verbindet, neue Blickwinkel eröffnet und zur Diskussion anregt und das bereitet uns als Bibliotheksleitungen natürlich große Freude.“



Die Veranstaltungen im Überblick:

Am Donnerstag, 5. Februar, um 19 Uhr erklärt die Biologielehrerin Christiane Hilsendegen in ihrem Vortrag „Gärten im Wandel“, wie Privatgärten zu naturnahen Oasen für Pflanzen- und Tierwelt werden können. Zahlreiche Fotos ihrer eigenen Gartenbeobachtungen zeigen anschaulich, wie leicht sich ein Baukasten-Prinzip für Naturgärten umsetzen lässt. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, 5. März, um 19 Uhr liest Anne Theiss aus ihrem Sachbuch „Rethinking Motherhood“. Sie beleuchtet die Herausforderungen heutiger Mütter und zeigt, wie strukturelle Benachteiligungen im patriarchalen System Frauen weiterhin betreffen. Prominente Stimmen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport kommen zu Wort und rufen zu mehr Solidarität auf. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. In Kooperation mit der Gleichstellungsstelle Landau. Vom 13. April bis 22. Mai präsentiert die Stadtbibliothek die Ausstellung „Suchtbilder“. Die Werke stammen von Schülerinnen und Schülern, die sich am Kunstwettbewerb des Hauses der Diakonie Landau beteiligt haben. Sie beschäftigen sich mit den Themen Sucht und Abhängigkeit. Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 15. April, von 14:30 bis 15:30 Uhr in der Stadtbibliothek statt. Der Eintritt ist frei.

Am Donnerstag, 16. April, um 19 Uhr liest Daniel Gebhart aus seinen Büchern „Strassenstaub“ und „Strassenstaub – Vergessene Kinder“. Der autobiografische Debütroman „Strassenstaub“ erzählt vom Absturz eines Jugendlichen ins Drogenmilieu und seinem Kampf um ein normales Leben. Im zweiten Buch beschreibt er gemeinsam mit seiner Frau Franziska die Herausforderungen Jugendlicher während der Corona-Pandemie. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Am Donnerstag, 23. April, um 19 Uhr präsentiert SPIEGEL-Bestsellerautorin Marie Lacrosse ihren historischen Zweiteiler „Montmartre“. Die Lesung beleuchtet die Entwicklung des Pariser Stadtteils Ende des 19. Jahrhunderts, die Künstlerszene und die gesellschaftlichen Gegensätze der Belle Époque. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro. Die „Lesenacht der Vielfalt“ findet am Donnerstag, 11. Juni, ab 19 Uhr statt. Autor*innen präsentieren Kurzgeschichten, Gedichte und Spoken-Word-Texte zu queeren, feministischen und intersektionalen Themen sowie vielfältigen Erfahrungen von POC. Ein Abend voller Perspektiven, Kreativität und gelebter Vielfalt. Der Eintritt ist frei. Organisiert vom Netzwerk Queere Südpfalz in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle Landau. Alle Veranstaltungen finden in der Stadtbibliothek Landau statt. Das Team der Stadtbibliothek bittet um vorherige Anmeldungen – entweder während der regulären Öffnungszeiten der Bibliothek telefonisch unter 0 63 41/13 43 20 oder persönlich oder jederzeit per E-Mail an stadtbibliothek@landau.de.oder

Weitere Informationen online unter: https://opac.landau.de/Veranstaltungen

Regelmäßige Angebote in der Stadtbibliothek:

• Jeden Donnerstag um 10 Uhr lädt die Stadtbibliothek zu einer offenen Bibliothekseinführung ein; eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich.

• Jeden Freitag von 15 bis 15:30 Uhr findet die Vorlesezeit für Kinder ab 4 Jahren statt.

• Freitags von 10:30 bis 12 Uhr stehen die Landauer Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter für Beratungen zum Umgang mit Smartphone, Tablet, Laptop oder der Onleihe bereit; auch hierfür ist keine Anmeldung nötig.

• Für Schülerinnen und Schüler werden dienstags zwischen 14 und 15 Uhr Sprechstunden angeboten, die Anmeldung ist hier erforderlich. Donnerstags zwischen 14 und 15 Uhr besteht die Möglichkeit, ohne Anmeldung vorbeizukommen.

• Der beliebte Bücherflohmarkt kann täglich während der Öffnungszeiten besucht werden. Dort gibt es eine große Auswahl an Büchern, CDs und DVDs, jeweils für nur 50 Cent pro Stück.

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:30