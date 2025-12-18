Landau – Abschied von Daniel Zacher – Stadt und Stadtholding Landau danken für Impulse

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Rat der Stadt Landau hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Geschäftsführer der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, Daniel Zacher, ab dem 1. Januar 2026 bis einschließlich 31. Mai 2026 freizustellen. Mit Ablauf dieses Zeitraums endet – auf eigenen Wunsch – sein Vertrag. Stadt und Stadtholding nehmen dies zum Anlass, Daniel Zacher für sein Engagement und seine Verdienste herzlich zu danken. In seiner Zeit an der Spitze der Stadtholding setzte Daniel Zacher zahlreiche Impulse – strategisch wie operativ und stets mit einem klaren Fokus auf Zukunftsfähigkeit. Er gab Themen den nötigen Drive, beschleunigte Prozesse und brachte Entwicklungen auf den Weg, die Landau nachhaltig voranbringen. Besonders prägend war sein Wirken bei zentralen Zukunftsprojekten der Stadtholding: Die geplante Modernisierung des Freizeitbades LA OLA entwickelte sich unter seiner Führung zu einem strukturierten Großprojekt – von der fachlichen Vorbereitung über breit angelegte Beteiligungsformate bis hin zu laufenden Förderverfahren. Parallel stärkte die Stadtholding ihre Rolle in der Stadtwerbung, stellte die Weichen für eine Neustrukturierung innerhalb der Verwaltung in den Bereichen Kultur und Tourismus und setzte konsequent auf Vernetzung und Synergien in der Region. Mit der Initiative „Meet Landau“ wurde zudem ein starkes Netzwerk geschaffen, um Landau als Tagungsdestination überregional zu positionieren. Auch im Bereich Kommunikation setzte Zacher klare Akzente: Der Ausbau der Social-Media-Präsenz der Holding-Sparten sorgte für mehr Reichweite, neue Zielgruppen und eine zeitgemäße Außendarstellung. Nicht zuletzt stieß er in rund eineinhalb Jahren an der Spitze der Stadtholding interne Change-Prozesse an, modernisierte Strukturen und machte Verwaltung und Stadtholding so ein gutes Stück zukunftsfitter. Stadt und Stadtholding danken Daniel Zacher für seine hohe Einsatzbereitschaft, seine Gestaltungsfreude und die vielen nachhaltigen Impulse nach innen und außen. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen sie ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Quelle: Eva Korn

Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 09:35