Lampertheim – Einfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Lampertheim/Südhessen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit zwischen 18.00 und 21.00 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Sophie-Scholl-Straße ein und entwendeten anschließend Bargeld und Schmuck. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.
Zuletzt aktualisiert am 18. Dezember 2025, 10:16